“Con todo el respeto a los líderes mundiales, el fútbol les supera”: El rechazo de la FIFA a comentarios de Donald Trump de mover sedes del Mundial 2026

Trump afirmó que movería los partidos de las sedes que disputen en ciudades que consideraba "inseguras". Pero el ente rector del fútbol mundial fue tajante en su respuesta, y recalcó su autonomía en las decisiones que involucren al Mundial de fútbol. "La FIFA toma las decisiones, es su jurisdicción".

“Moveremos un poco las cosas, pero espero que no suceda”, advirtió el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de cambiar las sedes del Mundial 2026 de ciudades gobernadas por demócratas como San Francisco y Seattle- que en su opinión, no cumplen con los estándares de seguridad.

Es más, Trump calificó a las autoridades de dichas ciudades como “lunáticos de la izquierda liberal que no saben lo que hacen”, aseguró el pasado viernes en el Despacho Oval. Incluso, mencionó que tomaría medidas similares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el marco de sus políticas migratorias y de seguridad interna.

La respuesta de la FIFA a los comentarios de Trump

Sin embargo, la respuesta de la FIFA no tardó en llegar. Y fue categórica. El vicepresidente del ente rector del fútbol mundial, Víctor Montagliani, rechazó de forma tajante los comentarios de Trump. “La realidad es que estamos centrados en las 16 sedes y esto es un torneo de la FIFA. La FIFA toma las decisiones, es su jurisdicción. Con todo respeto a los líderes mundiales actuales, el fútbol es más grande que ellos y sobrevivirá a sus regímenes, a sus gobiernos y sus eslóganes”, expresó Montagliani.

“It’s FIFA’s tournament, FIFA’s jurisdiction, FIFA makes those decisions,” the soccer body’s vice president Victor Montagliani said Wednesday.https://t.co/DEywqpOvHN — NBC Los Angeles (@NBCLA) October 2, 2025

El dirigente recalcó la autonomía de la FIFA en la organización del Mundial y subrayó que no hay planes de modificar la planificación. “No podemos responder cada vez que un político hace una declaración, sea un presidente, senador o congresista…si no, no haríamos nuestro trabajo”.

Cabe señalar que el Mundial 2026 incluye sedes en once ciudades en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá y tiene pactado su inicio para el 11 de junio del próximo año en el Estadio Azteca. El sorteo se realizará el 5 de diciembre en Washington, con la presencia confirmada de Trump en la ceremonia.