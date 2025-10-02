El encuentro entre el senador José Durana (UDI) y Johannes Kaiser en medio de la reaparición de descuelgues a Matthei

El candidato presidencial visitó a Durana en su casa para manifestar el respaldo a su reelección como senador. El legislador aclaró, en todo caso, que esto no correspondía en un apoyo suyo hacia el abanderado del Partido Nacional Libertario. "Como yo soy el único candidato a senador de derecha en la Región de Arica, vino a saludar y compartir", precisó el parlamentario a este medio, quien aseguró que su respaldo a Matthei es cerrado.

Por Jorge Palacios y Eduardo Monrroy

Una fotografía posando afuera de su casa fue la que compartió el senador José Durana (UDI) con el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, lo que generó alerta, en un principio en Chile Vamos.

Y es que la difusión de la imagen se daba el mismo día en que el gobernador de Arica, Diego Paco (RN), traspasó su respaldo a José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano. El apoyo que daba Paco era en desmedro de la candidata de la coalición y del partido en el que milita, Evelyn Matthei (UDI), quien ha sido testigo de cómo liderazgos del sector han cruzado el puente para apoyar al republicano.

Por lo mismo, la imagen de Durana con Kaiser alertó en parte al sector. Aunque, en todo caso, el encuentro entre el candidato presidencial y el senador tenía un tono muy distinto al de Kast con Paco.

Así lo hizo saber el propio Kaiser, quien informó que sostuvo un desayuno con el senador en su casa durante la mañana de este jueves. “Hablamos sobre la importancia del control de las fronteras, de los problemas que tiene el agro, específicamente los pequeños productores con el SAG, con las plagas que ingresan al país y el contrabando”, fue parte de lo que dijo Kaiser. O sea, nada en la tecla de apoyo de Durana hacia la candidatura presidencial del diputado.

Consultado por The Clinic, Durana descartó que el encuentro significara un respaldo suyo a Kaiser, sino todo lo contrario. “Como yo soy el único candidato a senador de derecha en la Región de Arica y Parinacota, dado el acuerdo político entre Chile Vamos, nacional libertarios, republicanos y social cristianos, Kaiser vino a saludar y a compartir”, señaló a este medio, enfatizando que el apoyo vino desde el candidato presidencial libertario hacia su candidatura como senador.

Ese respaldo recibido por Kaiser lo consiguió a pesar de que Durana expresó sin matices que su candidata presidencial es Matthei. De hecho, afirmó que el encuentro sostenido con Kaiser no generó problemas, al menos en su bancada de senadores, porque “yo les informé y ello saben que soy candidato en una de las pocas regiones en las que no hay competencia entre las derechas”.

Bajo ese mismo sentido, Durana dijo que tenía “el honor” de recibir los apoyos de Matthei y de Kaiser. Y no sólo eso, sino que también comentó a este medio que “estamos gestionando también el respaldo de José Antonio Kast”.

La coincidencia de las citas entre Kast y Paco y de Kaiser con Durana alertaron a la coalición de derecha, quienes han visto cómo líderes del sector han dado su apoyo a Kast. Así ha sido el caso del propio gobernador regional de Arica, de Rodolfo Carter, el alcalde Daniel Reyes, el exalcalde Germán Codina, el exministro Rodrigo Álvarez, además del arquitecto Iván Poduje y el exconvencional Bernardo Fontaine.