Gobernador RN de Arica da su apoyo a José Antonio Kast y genera nuevo descuelgue a la candidatura de Evelyn Matthei

Diego Paco, autoridad regional de Arica, explicitó su apoyo al candidato republicano a pesar de ser militante de Renovación Nacional, partido que apoya a la carta de Chile Vamos. Así, Paco se integra al listado de autoridades que han pasado desde la coalición a apoyar al líder del Partido Republicano.

Para la mañana de este jueves está agendado un encuentro entre el gobernador de Arica, Diego Paco (RN), y un candidato presidencial de la contienda por La Moneda. ¿La novedad? Que Paco, integrante de Chile Vamos, no sostendrá un encuentro con la candidata de su sector, Evelyn Matthei (UDI), sino que se reunirá con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, provocando una nueva desavenencia por parte de integrantes de la coalición hacia su carta presidencial natural.

Kast el miércoles, tras estar durante la mañana en La Florida con el alcalde de la comuna, Daniel Reyes (independiente, pero electo en cupo de Chile Vamos, y quien ya manifestó su apoyo al republicano), viajó hacia la región de Arica, según dio cuenta La Tercera, para concertar el apoyo de Paco hacia su nombre.

El respaldo no es menor, puesto que el gobernador RN ganó su elección de 2024 en primera vuelta con 43.462 votos, los que luego, en el balotaje, al competir contra el entonces líder regional Jorge Díaz (DC), aumentaron hasta 73.379, versus los cerca más 60 mil de quien optaba a la reelección.

Además, en primera vuelta Paco superó con creces a la carta del Partido Republicano en la zona, Karla Kepec, quien tuvo 29.208 respaldos.

José Antonio Kast. Foto: The Clinic.

Otros descuelgues hacia Matthei

La situación deja en una posición incómoda a Matthei, quien ha visto cómo referentes de Chile Vamos han cruzado el cerco para apoyar a Kast.

Entre ellos se cuentan al diputado Miguel Mellado y Alejandro Kusanovic. Ambos renunciaron a RN —aunque en el caso de Mellado se gatilló a partir de un asunto electoral— y se pusieron detrás de la campaña del candidato republicano para apoyarlo en noviembre. No obstante, también excolaboradores de los gobiernos de Sebastián Piñera, de quien la exalcaldesa era vista como su sucesora, han cruzado el puente. El caso más llamativo fue el del exministro Rodrigo Álvarez (ex UDI).

Por otro lado, en el mundo municipal también han habido pérdidas que la candidatura de Matthei resintió. Una de ellas fue la de Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida que insistió en participar en una primaria presidencial con la ahora abanderada de la coalición, pero que tras el infructuoso intento definió integrarse al equipo de seguridad de Kast y actualmente figura como candidato al Senado por la Región de La Araucanía en un cupo del partido.

Evelyn Matthei. Foto: TVN

A la pérdida de Carter luego vino la de Reyes, su sucesor en La Florida, cuyo respaldo a Kast tampoco fue menor, dado que el alcalde fue el candidato municipal más votado en octubre de 2024 (124.509 votos). Otra apoyo relevante que obtuvo Kast fue el del exalcalde de Puente Alto Germán Codina, exRN, quien estuvo doce años a cargo de la comuna con mayor población del país.

Cercanos a Chile Vamos también han cambiado de ruta. Así es con Iván Poduje, arquitecto que fue candidato a la alcaldía de Viña del Mar en un cupo de la coalición en octubre de 2024, así como el economista Bernardo Fontaine, quien integró la Convención Constitucional en el pacto de Chile Vamos.