El enredo del comando de Jara ante el postergado anuncio del “anexo” de su programa de gobierno y la presión para apurar la entrega

"Estamos esperando confirmación de hora y lugar", comenta un dirigente oficialista al ser consultado sobre la expectativa en torno al anuncio de los detalles del programa de gobierno que presentará la abanderada presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana. El retraso en esta entrega ha generado presión desde los propios partidos de la coalición. Con todo, en el comando insisten en que, aunque aún no hay una fecha precisa, el anuncio se realizará “en los próximos días”.

La última semana de septiembre o la primera de octubre fue el plazo que el comando de Jeannette Jara fijó para presentar a los partidos de la alianza y a la ciudadanía la versión final de su programa de Gobierno.

En los partidos de la alianza —más la Democracia Cristiana— esperan que esta misma semana se socialice el contenido con sus dirigencias. En privado, reconocen que el foco está en despejar dudas respecto a los ajustes económicos y definiciones internacionales, los dos nudos que más tensión han generado en la elaboración programática.

Desde el comando, sin embargo, han buscado bajar la presión. Insisten en que lo que se dará a conocer no será un nuevo programa, sino un “anexo”, es decir, el detalle técnico y minucioso de las medidas ya contenidas en el documento inscrito en el Servel. Aun así, los dirigentes políticos esperan que ese texto esté sobre la mesa mañana viernes.

“Estamos esperando confirmación de hora y lugar”, comentó un dirigente oficialista respecto a su expectativa de que los detalles del programa se dieran a conocer mañana.

Y es que durante agosto, desde el comando se había señalado que el documento se presentaría antes de Fiestas Patrias. Más tarde, se postergó para fines de septiembre. El 24 de ese mes la vocera Laura Albornoz, no obstante, comunicó: “Va a estar el 1 de octubre”. Solo días después se desdijo y sostuvo que estaría en “los primeros días de octubre”.

Albornoz, de hecho, reconoció las críticas por el atraso de este anuncio, encabezadas por el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla.

Sin embargo, el comando corrigió dicha fecha y, hasta ahora, han evitado entregar una definitiva.

La candidata presidencial del oficialismo comunicará los detalles de su programa durante los próximos días.

El anexo: “En los próximos días”

Algunos dirigentes esperaban que el anexo programático se socializara hoy, durante el cierre de los diálogos ciudadanos “Soluciones para Chile”, que se realizó esta mañana en La Florida. No fue así.

“En los próximos días, vamos a presentar un complemento al programa que recoge estas iniciativas, que hemos hecho desde los territorios y junto a 26 comisiones de expertos técnicos y políticos, quienes representan a los nueve partidos de nuestra coalición futura de gobierno, Unidad por Chile”, señaló la candidata presidencial Jeannette Jara en esa instancia.

Consultada por las críticas sobre la demora, Jara defendió la labor de su equipo: “Nosotros presentamos nuestro programa de gobierno post primarias el 18 de agosto de este año. Desde entonces está publicado y cuenta con más de 170 medidas. Lo puede encontrar cualquier persona en la página web jeannettejara.cl”.

De hecho, miembros del oficialismo en los últimos días han enfatizado en sus discursos que el programa ya se encuentra presentado y han bajado el perfil al contenido que pueda tener el denominado “anexo”.

Con el cierre de su primera gira nacional —que la llevó a recorrer 27 ciudades en 16 regiones—, la abanderada adelantó que su foco ahora se concentrará en reforzar su presencia en algunas regiones específicas, preparar hitos de campaña en redes sociales, participar en debates y alistar la franja televisiva, a la que calificó como “muy relevante”.