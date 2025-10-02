Estudio de género revela que el 69% de las candidatas sufrió violencia digital: de ellas el 48% recibió mensajes de odio o sexistas

El estudio arrojó además que el 42% de las encuestadas sufrió la difusión de información falsa sobre ellas, y que el 32% sufrió de mensajes refiriéndose a sus características corporales. Según la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, "las mujeres sufren acoso en redes, se autocensuran respecto a sus opiniones y creemos que esto es un riesgo para la democracia".

El Ministerio de la Mujer coordinó el estudio Violencia Política Digital de Género, junto a la Universidad de Santiago (Usach). En él, investigan las dinámicas de violencia digital contra las mujeres candidatas en Chile, en base a las elecciones de octubre-noviembre de 2024, en el cual, de todas formas, solo el 25% de las candidaturas a alcaldías y el 40% a concejalías correspondían a mujeres.

Ello se da luego de unos meses donde las candidatas presidenciales Jeannette Jara (PC) y Evelyn Matthei (UDI) han denunciado precisamente hostigamiento por parte de cuentas en redes sociales que difunden fake news y que las atacan por estos medios.

El estudio se desarrolló con una modalidad mixta, que combinó el análisis automatizado de 958.720 interacciones recopiladas desde Facebook, X e Instagram, así como una encuesta estructurada dirigida a todas las candidatas del proceso electoral, que fue respondida por 790 de ellas (de un total de 6.825).

Dentro de los resultados que se encontraron, está que el 85% de las encuestadas considera que las mujeres son objetivo de acoso cibernético más a menudo que los hombres.

Incluso, el 69% de las encuestadas declaró haber sufrido experiencias de violencia. De ellas el 47% señala haber recibido mensajes para dañar su reputación, el 48% dijo haber recibido mensajes de odio o sexistas, el 42% sufrió la difusión de información falsa sobre ellas y el 32% haber recibido referencias a sus características corporales.

02 DE OCTUBRE DEL 2025 / SANTIAGO La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, presenta los resultados del primer estudio de Violencia Política Digital de Género, realizado por el ministerio en conjunto con la Universidad de Santiago. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Casi la mitad de las encuestadas declaró que no les dieron ganas de participar más en elecciones

Los resultados además arrojan que a las candidatas no les dieron ganas de exponerse tras aquello (51%), a algunas no les dieron ganas de participar más (41%) e incluso un 30,9% declaró que se limitó su libertad de expresión.

Con todo, solo el 11% de las candidatas que experimenta violencia política digital presenta denuncias. Y solo el 49% de las entrevistadas sabe dónde denunciar.

La secretaria de Estado de la cartera, Antonia Orellana, dijo: “Las mujeres sufren acoso en redes, se autocensuran respecto a sus opiniones y creemos que esto es un riesgo para la democracia. Nos demoramos tan solo unas seis generaciones en poder conseguir el voto. Muchas generaciones después todavía no conseguimos la paridad efectiva. Pero basta que desatendamos la participación política para las mujeres para que retrocedamos a esos tiempos en los que no podíamos participar“.