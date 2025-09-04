Campaña sucia en redes: Gobierno presta apoyo a Matthei y en el oficialismo y Chile Vamos resurgen emplazamientos hacia José Antonio Kast

Un reportaje emitido por Chilevisión identificó a usuarios detrás cuentas "bots" en redes sociales, los cuales atacaban sistemáticamente a Evelyn Matthei y a Jeannette Jara, lo que provocó la reacción inmediata de esta última, quien dirigió sus críticas al candidato republicano. En Chile Vamos, en tanto, el episodio recordó la denuncia de Matthei sobre una "campaña asquerosa" en su contra, lo que motivo a un fallido anuncio de una querella contra quienes resultaran responsables. En su comando descartaron que se reactive una ofensiva, aunque miembros de Chile Vamos emplazaron a Kast a pronunciarse.

Fueron varios los personeros del oficialismo y de la oposición los que anoche estaban atentos al reportaje que emitió Chilevisión y que reveló las identidades usuarios de redes sociales, bots, que esparcían ataques digitales dirigidos hacia las candidaturas presidenciales de Jeannette Jara (PC) y Evelyn Matthei (UDI).

Uno de ellos era un usuario bajo el nombre “Neuroc”, que se pudo identificar como Ricardo Inaiman, un hombre de 38 años que, según da cuenta la investigación, hostigó a una mujer por negarse a ser parte de una presunta red de bots que atacaran al gobierno.

“Neuroc” es una de las cuentas que Chile Vamos identificó como una de las que ha estado detrás de los ataques a Evelyn Matthei, como también a periodistas. La candidata, de hecho, hace unas semanas había denunciado una “campaña asquerosa” de desprestigio en su contra en las redes.

Esa vez, Matthei apuntó a los adherentes del Partido Republicano y José Antonio Kast, y si bien anunció una querella en contra de quienes resultaran responsables, poco después echó pie atrás a la idea.

La investigación de Chilevisión, además, exhibió que otro usuario, que usa el nombre de Patito Verde, tendría relación con la coordinación de la “red de bots” detrás de los ataques a candidatos. El reportaje relató que detrás estaría Patricio Góngora, actual miembro del directorio de Canal 13.

En el espectro político hubo reacciones al resportaje. Anoche, Jeannette Jara escribió que la invetsigación “confirmó algo gravísimo: la manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia“.

La carta de la izquierda y la Democracia Cristiana (DC) afirmó que se “instala odio de forma violenta y sin ningún escrúpulo”, y sumó que “no sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables”.

Jara mencionó que “José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños”.

Desde La Moneda, en tanto, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), también emitió una postura. A través de su cuenta en X la secretaria de Estado prestó su apoyo a la candidata de Chile Vamos y sostuvo que “desde un primer momento hemos criticado las campañas desde cuentas anónimas que se han desplegado instalando mentiras para afectar a la candidata Matthei, al Gobierno y al propio Presidente“.

“El debate y la libre expresión son parte de la democracia, pero las fakes y el odio orquestado en redes, las socavan. Lo planteado por la investigación de CHV es muy grave y esperamos que los aludidos se pronuncien, especialmente el señor Patricio Góngora Torreblanca, miembro del directorio de Canal 13”, cerró Vallejo, aludiendo directamente a uno de los usuarios que emitía mensajes en contra de las candidatas en X, y que fue identificado como un director de la señal televisiva.

Emplazamientos en Chile Vamos, pero comando de Matthei no reactivará ofensiva

Si bien desde la emisión del reportaje Matthei no se ha referido al respecto al tema, algunos rostros importantes de Chile Vamos ya lo hicieron.

Tal es el caso del exministro Cristián Monckeberg (RN). En CNN Chile el exconvencional constituyente señaló que coincidía plenamente con el mensaje que dejó Vallejo en sus redes sociales. “Las campañas son necesarias, pero socavan la democracia las falsedades, las fakes y generar un ambiente polarizado y no real”.

Monckeberg afirmó que desde hace tiempo está “instalado la posibilidad de mentir”, a la vez que pidió que se investigara sin necesidad de querellas ni denuncias, sino que bastaban “acciones de investigación por parte de la Fiscalía para llevar adelante conclusiones específicas”.

José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Foto: Agencia UNO

Un tono más severo y direccionado fue el que hizo el también exconvencional Hernán Larraín Matte. El también expresidente de Evópoli dijo en Tele13 Radio que “sería importante que José Antonio Kast dijera algo sobre esto, que se pronunciara, porque la gran mayoría de estas cuentas por años son seguidores y personas que apoyan abiertamente a José Antonio Kast”.

En lo mismo, emplazó al abanderado republicano por el silencio que ha tenido sobre el tema desde la publicación del reportaje, en donde ha compartido mensajes en redes sociales, pero ninguno referido al tema. “¿Ha dicho José Antonio Kast que esto es una mala política? ¿Esto es condenable? No dice nada, y eso lo transforma en un cómplice”.

A pesar del fuerte llamado de Larraín Matte, en el comando de Matthei descartan que a partir de la situación se genere una nueva ofensiva en contra Kast, como fue la que hubo cuando la candidata mencionó lo de la “campaña asquerosa”, que la llevó incluso a no dar por sentado su apoyo al republicano si es que este pasaba a segunda vuelta.

Tras la emisión del reportaje, Kast compartió una foto de él jugando ajedrez con una copa de vino al lado. “Luego de un gran día en Curicó, un minuto de relajo y de concentración, preparando lo que viene. Como dijimos, será una campaña dura y llena de mentiras de la izquierda y algunos medios de comunicación funcionales a ella. Pero con trabajo, humildad y seriedad, vamos a ganar”.