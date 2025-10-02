Juan Carlos Santiago, cofundador de bencinera Petroprix, proyecta cerrar el año con diez estaciones en Chile: “Según vayamos creciendo, podremos ir abaratando el costo”

Juan Carlos Santiago, uno de los fundadores de la empresa española Petroprix, líder en estaciones de servicio automatizadas y de bajo costo en Europa, entregó más detalles sobre los planes de expansión de la firma en Chile. Hasta ahora, buscan terminar el año con 10 aperturas, y durante 2026 apuestan por abrir 25 estaciones más.

Juan Carlos Santiago, cofundador de la empresa española Petroprix, líder en estaciones de servicio automatizadas y de bajo costo en Europa, entregó más detalles sobre la estrategia que implementará la firma para promover precios más convenientes respecto de otras gasolineras del país.

Esto, considerando que esta semana se estrenó la primera estación de Petroprix en Las Vizcachas, en Puente Alto. Posteriormente, abrirán una en Providencia, para después expandirse por distintas comunas y regiones del país.

En conversación con The Clinic, el ejecutivo comentó que, en primera instancia, la diferencia de precios no será muy relevante, aunque aseguró que con el tiempo irá en aumento. “Esto va todo ligado al volumen, hemos abierto solo una gasolinera al día de hoy y, según vayamos creciendo, podremos ir abaratando el costo y podremos, incluso, poder traer nuestro producto, y con eso conseguir dar el mismo descuento que damos en España, que es mucho más elevado que el que inicialmente podemos dar en en Chile”, señala.

“Con respecto al precio máximo estipulado por el Gobierno, ahora mismo hemos abierto aproximadamente $100 por debajo. Cuando cojamos volumen, esa cantidad va a ir poco a poco incrementándose, pero no puedo dar fechas, porque, por temas burocráticos sobre todo, no sé la velocidad de crecimiento que vamos a poder desarrollar”, añade uno de los fundadores de Petroprix.

Por otro lado, respecto del crecimiento de Petroprix por el territorio, Santiago detalla que “inicialmente, queremos terminar el año con 10 aperturas. Si no terminan abriéndose, será porque falta alguna documentación, y durante el próximo año queremos abrir 25 estaciones más, acabar el año entre 35 y 40 el 2026, con una inversión de unos 25 millones de euros”.

—¿Por qué decidieron traer a Petroprix al mercado chileno? ¿Qué vieron que les llamó la atención?

—Yo llegué hace cuatro años, un poco por casualidad, nada que ver con los negocios y, bueno, me encantó, vi que era un país confiable, y hablé con mis hermanos, que son mis socios, y le dije que que por qué no invertíamos aquí. Y nos ha costado mucho, pues llevamos tres años trabajando para poder abrir la primera, pero bueno, estamos aquí, estamos para quedarnos y y creceremos.

De hecho, nuestra segunda empresa, que somos dueños también de una entidad de medio de pago en Europa, llegará el próximo año en enero a a Chile también.

—¿Cómo están viendo la competencia en el mercado bencinero en Chile?

—Es muy similar a lo que pasaba en España hace quince años. O sea, había cuatro o cinco grandes que controlaban el mercado y con el mismo tipo de de de bencineras. En Europa, toda Europa se han instalado el bajo coste, en el cual, pues, el cliente tiene dónde elegir: o servicio o precio, y nosotros queremos darle a todos los clientes una opción. O sea, cuando vaya a una gasolinera convencional no se tienen que bajar del coche y, en cambio, en mi gasolinera se tienen que bajar del coche, suministrar ese combustible, pero a cambio, le le doy un ahorro de un precio.

Entonces, bueno, hay gente que es más susceptible al precio y gente que es menos susceptible al precio, Hay clientes para todo, y en Europa convivimos sin ningún problema las gasolineras convencionales con las de bajo coste.