Los millonarios precios para asistir a la final del Mundial 2026: el boleto más barato costará cerca de dos millones de pesos

Queda menos de un año para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y ya se revelaron los precios para asistir a la cita planetaria. Cabe recordar que los fanáticos que fueron elegidos por la FIFA en el sorteo para adquirir entradas en la fase 1 de preventa, podrán comprar tickets a partir del 1 de octubre.

Aunque el ente rector del fútbol mundial ya había adelantado que los boletos en la fase de grupos partirían desde los $US 60 (en la categoría 4, las tribunas más lejanas a la cancha), The Athletic filtró el precio de todos los encuentros.

Los precios para asistir al Mundial 2026

Entre los partidos más esperados se encuentra el encuentro inaugural, que se jugará en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio. La entrada más económica costará $US 370 (categoría 4), mientras que la más costosa alcanzará los $US 1.875 (categoría 1, la más exclusiva)

Por otra parte, la entrada más económica para asistir a un partido en Canadá tendrá un valor de $US 60, mientras que la categoría 1 supera los $US 1.700. Y en Estados Unidos, que recibirá 78 de los 104 partidos del Mundial- los precios varían según el estadio y la ronda del torneo, pero las entradas más accesibles van desde los $US 60 en fase de grupos y pueden llegar a superar los $US 2.500 en las semifinales que se disputarán en Atlanta y Miami.

Es más, el primer partido que se jugará en suelo americano tiene unos precios bastante costosos: la entrada más económica para asistir al SoFi Stadium de Los Ángeles cuesta $US 560 y la más cara superará los $US 2.700.

Sin embargo, los precios más costosos evidentemente serán los de la final de la cita planetaria. Y romperá varios récords en cuanto a costos. El ticket más barato costará $US 2.030, mientras que la más exclusiva para asistir al MetLife de Nueva Jersey tendrá un valor de $US 6.300.