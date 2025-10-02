La movida legal de la SCD para retener $100 millones de la recaudación de entradas de Silvio Rodríguez en Chile

La medida fue solicitada por SCD en contra de la productora Redeyes, por incumplimiento de más de 10 años en el pago de los derechos de autor correspondientes a los conciertos que organiza.

El mismo día que Silvio Rodríguez visitó al Presidente Gabriel Boric en La Moneda, el 21° Juzgado Civil de Santiago acogió la medida prejudicial de retención de dineros por un monto de $100 millones de la recaudación de entradas, por los conciertos que el cantautor cubano que se encuentra realizando en Chile desde el 29 de septiembre.

La medida fue solicitada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) contra la empresa Redeyes, que aseguraron que por más de una más de una década ha incumplido con el pago de derechos de autor por los conciertos que organiza.

Según lo expuesto por la SCD, la productora firmó un n Contrato de Autorización de Comunicación o Ejecución Pública de Obras Musicales y Fonogramas en Recitales, acogiéndose al convenio firmado por SCD con la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimientos y Cultura (AGEPEC).

Así mismo aseguran que, el contrato se ha incumplido reiteradamente desde esa fecha, y la productora —cambiando permanentemente de razón social— ha continuado explotando obras protegidas, obteniendo ingresos por este motivo, sin pagar los correspondientes derechos de autor que la Ley obliga.

La palabras del director general de SCD

Al respecto, el Director General de SCD, Juan Antonio Durán, afirmó que “nuestra misión como organización que defiende y protege los derechos de los autores es actuar con toda la firmeza posible para dejar en claro que la música tiene un valor y que debe ser respetado. Medidas como éstas son necesarias para resaltar la importancia de cumplir, no sólo con lo que la ley y los contratos consignan, sino que también con la premisa básica de que sin autores no hay música, y sin música no hay conciertos, por lo que el pago a esos autores y autoras es una obligación primordial cuando se ejecuta música públicamente”.

La acción contempla la retención de la suma de cien millones de pesos, y deberá hacerse efectiva sobre dineros obtenidos por concepto de venta de entradas para los recitales de Silvio Rodríguez, los que han sido recaudados por la empresa Puntoticket.