Chile Nativo, el millonario proyecto fallido en el Cerro San Cristóbal: constructora abandonó las obras que contemplaban un aviario y la expansión del zoológico

Luego de que se paralizara el proyecto debido al abandono de las obras por parte del contratista, Parquemet se encuentra reformulando Chile Nativo, para lo que se convocó a un comité de expertos y se prepara realizar una consulta ciudadana para definir el futuro de la iniciativa.

En 2018 se anunció entre una serie de remodelaciones del Parquemet, el teleférico de Pío Nono, además de la expansión del Zoológico Nacional.

Y si bien el teleférico avanza —aunque con retraso—, el proyecto denominado como Chile Nativo, que incluía un mejoramiento y aumento de las dependencias de los animales del zoológico y la instalación de un aviario con más de 60 especies nativas en peligro de extinción o rehabilitación, entre otras, se encuentra actualmente paralizado.

El proyecto consistiría, según se anunció en ese entonces, de un área de 2,3 hectáreas, con 16 exhibidores climatizados de estándar internacional, que se sumarían a las 4,8 hectáreas que conforman actualmente el Zoológico Nacional.

El proyecto debía estar listo a mediados de 2021, sin embargo, desde agosto de 2023 oficialmente el se encuentra inconcluso y paralizado por los efectos de la pandemia y el abandono de las obras por parte del contratista Patricio Cerda Elgueta, quien se adjudicó el proyecto en 2019 por $10.389.000.000, IVA incluido, según información a la que accedió The Clinic por ley de transparencia.

Consultado en enero de 2023 el entonces director del Parque Metropolitano, Carlos Ponce, comentaba que a fines de dicho año los exhibidores de animales debían estar listos, mientras que a fines de 2024 el aviario. Ninguna de esas cosas ocurrieron.

Y es que, según lee la resolución exenta del 30 de junio de 2023 del Parquemet, el contratista fue “progresivamente desmovilizando la obra desde el mes de diciembre del 2022 hasta el 27 de abril de 2023, pasando de tener 92 trabajadores en el mes de diciembre de 2022 a tener en la obra a 7 trabajadores, de los cuales solo 3 son de terreno”.

Parquemet convoca comité de expertos y prepara licitación para lanzar consulta ciudadana

Desde Parquemet aseguran que Chile Nativo está en proceso de reformulación, por lo que está la incertidumbre del resultado del proyecto y sobre si se realizará el aviario o se redefinirá el proyecto en su totalidad.

De todas formas, comentan a The Clinic que “este proyecto tiene por objetivo la conservación de la flora y fauna de nuestro país, a través de un diseño innovador que fortalecerá la educación ambiental de sus visitantes y al que se podrá acceder con el nuevo teleférico“.

En esa línea, contestaron que se coordinó un comité de expertos “compuesto por representantes de la academia, corporaciones, instituciones estatales y otros actores relevantes, y ya sostuvo su primera sesión, iniciando un trabajo sistemático y transparente para evaluar la viabilidad técnica, financiera y ambiental de la iniciativa”.

Además, mencionan que “como parte de este proceso, Parquemet iniciará una licitación para la realización de una consulta ciudadana, que permitirá recoger de manera ordenada, transparente y participativa la visión, opiniones y aportes de la comunidad, asegurando que el diseño y ejecución de Chile Nativo considere el interés colectivo y las prioridades de quienes disfrutan y valoran el Parque”.