Eficacia de lo público, redinamizar la economía y calidad en la educación: Evelyn Matthei abrirá ciclo de conversaciones de Hagámonos Cargo

El próximo martes Hagámonos Cargo, iniciativa de Pivotes, abrirá un ciclo de conversaciones con candidatos y figuras de la política nacional para profundizar en temas que muchas veces quedan desplazados del debate por la contingencia y el ruido político. "Creemos firmemente que en este periodo electoral los diferentes candidatos no pueden dejar fuera los cambios institucionales que necesitamos para avanzar como país. Desde esa premisa nace Hagámonos Cargo, para identificar convergencias y también divergencias respecto de estos grandes desafíos y proponer caminos de solución", dice Juan Francisco Galli, director ejecutivo de Pivotes.

Este martes a las 10:00 am la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, abrirá el nuevo ciclo de conversaciones con candidatos presidenciales, autoridades y figuras de la política nacional de Hagámonos Cargo junto a The Clinic en la que el foco estará centrado en tres premisas: revalorizar lo público y recuperar su eficacia; redinamizar la economía; y restablecer la educación de calidad.

Hagámonos Cargo es una iniciativa de Pivotes en la que se profundizó en estas tres temáticas entre marzo de 2024 y julio de 2025 -en que hubo tres ciclos de cinco foros- y en los que participaron más de 100 expertos, académicos y exautoridades vinculadas a los temas desarrollados.

“En un contexto donde abundan los debates llenos de descalificaciones y verdades absolutas, Pivotes convocó a un grupo de personas de distintas miradas y sensibilidades políticas o profesionales a una conversación “con filtros” de civilidad y respeto, donde tuvieron la misma importancia las divergencias y convergencias que emergieron de la discusión”, es la descripción de Hagámonos Cargo.

El objetivo de la iniciativa, según se ha promovido en las conversaciones, es: “Sabemos que la eficacia y legitimidad de los pilares de lo público –Estado, política y justicia– son la base para enfrentar los desafíos de Chile en materia de seguridad, crecimiento, protección social, educación, salud y tantos otros. Estamos convencidos de que solo una economía dinámica, en la que mejoran la inversión, el empleo y la productividad, permite entregar mayores oportunidades para todos. Reconocemos la importancia de la educación de calidad como medio de movilidad social y cultura cívica, y por lo tanto, la necesidad de mejorar su regulación a nivel del aula, institucionalidad escolar y sostenedores. Nos une la búsqueda de convergencias y discrepancias, pues ambas permitirán un debate honesto e informado, que cuide las formas y la amistad cívica. Sabemos que se puede avanzar con medidas de gestión o administrativas, pero con igual convicción creemos que para enfrentar estos desafíos, son imperativas reformas regulatorias o institucionales ambiciosas y de largo plazo. En estas últimas centramos el debate. Finalmente, compartimos la importancia de que en el ciclo electoral que comienza, estos desafíos fundamentales estén presentes en el debate y en las propuestas programáticas de los candidatos”.

“En Pivotes, estamos convencidos de que Chile necesita reformas estructurales para resolver problemas urgentes. Estas son las reformas habilitantes para enfrentar los desafíos que tenemos en materia de educación, salud, seguridad y tantos otros. Creemos firmemente que en este periodo electoral los diferentes candidatos no pueden dejar fuera los cambios institucionales que necesitamos para avanzar como país. Desde esa premisa nace Hagámonos Cargo, para identificar convergencias y también divergencias respecto de estos grandes desafíos y proponer caminos de solución. Este ciclo de conversaciones con candidatos presidenciales y parlamentarios, busca ampliar la mirada hacia el largo plazo y conocer las propuestas programáticas para llevar a cabo estas necesarias reformas”, dice Juan Francisco Galli, director ejecutivo de Pivotes.

La jornada del martes estará conducida por tres panelistas que participaron de los diferentes grupos que trabajaron en Hagámonos Cargo.

Marily Lüders, periodista, socia principal Extend y columnista T13 radio, será la encargada de conversar con Matthei sobre las reformas para revalorizar el rol del Estado.

Pablo García, profesor UAI, presidente de la Comisión Nacional de Evaluacion y Productividad y exconsejero del Banco Central, llevará el debate sobre cómo redinamizar la economía.

Mientras que Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar y académica de la Facultad de Educación UC, conducirá el espacio en el que se abordarán los desafíos en educación.

El próximo invitado a este ciclo de conversaciones será el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.