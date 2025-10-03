Incendio en tienda de Skechers obliga a evacuar a cientos de trabajadores del Costanera y genera congestión vehicular en Providencia

Desde Cenco Malls explicaron que el incidente se detectó en la madrugada, cuando se percibió humo saliendo del local de Skechers, ubicado en el tercer piso del Costanera Center.

Esta mañana, el Cuerpo de Bomberos de Santiago acudió con al menos 10 de sus carros para controlar el incendio que afectó el tercer piso del mall Costanera Center, ubicado en la comuna de Providencia.

Por lo mismo, en el entorno del centro comercial ligado a Cencosud, específicamente entre Nueva Costanera y Andrés Bello, se implementaron cortes de tránsito para facilitar la labor de Bomberos, lo que ha gatillado un alto tráfico en la zona que suele ser concurrida durante la mañana.

La emergencia inició a eso de las 5.30 horas, cuando unos 200 trabajadores fueron evacuados del recinto, luego de que se activara la alarma debido a una intensa emanación de humo detectada en la tienda de zapatillas Skechers del tercer piso.

De acuerdo a las primeras informaciones entregadas por Bomberos, el fuego se inició, aparentemente, en una pantalla corporativa al interior del local.

La explicación del incendio en el Costanera

Desde Cenco Malls emitieron una declaración en la que confirmaron que esta madrugada se registró un incendio en el local de la marca Skechers, ubicado en el nivel 3 de Mall Cenco Costanera.

“El incidente se detectó a las 05:25 horas, cuando se percibió humo saliendo del local. De inmediato se activaron los sistemas automáticos de extinción de incendios y protocolos de emergencia, sumándose posteriormente Bomberos de Santiago, tras lo cual se logró controlar la situación”, acotaron.

En una primera evaluación, la empresa indicó que “no se registran daños en los locales contiguos. Sin embargo, de manera preventiva se procedió a cortar el suministro eléctrico en la zona afectada y a evacuar el centro comercial”.

“Cenco Malls lamenta este incidente y agradece el rápido actuar de Bomberos, Carabineros y del equipo de seguridad del centro comercial. Asimismo, informa que se ha iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro. El centro comercial permanece evacuado y abrirá en cuanto las condiciones de seguridad permitan su reapertura”, concluyó Cenco Malls.