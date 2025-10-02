La propuesta arquitectónica de Vitacura que busca renovar el icónico BordeRío: abren licitación para elegir nuevo concesionario por próximos 15 años

El icónico Centro Gastronómico BordeRío ubicado en Vitacura busca un nuevo concesionario para febrero de 2026. En este contexto, La Municipalidad de Vitacura publicó la nueva licitación que contempla rediseñar el lugar: busca integrar el paseo gastronómico con el parque que se extiende a lo largo del río. "Su configuración actual interrumpe la continuidad del Parque Escrivá de Balaguer y actúa como una barrera física y visual entre la ciudad y el río", explican en las bases.

Tras un enfrentamiento entre la Municipalidad de Vitacura y el actual operador del Centro Gastronómico BordeRío, se llegó a un acuerdo extrajudicial entre ambas partes. El pacto consiste en que el actual operador tenga la concesión hasta febrero de 2026. En ese contexto, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, lanzó una licitación que definirá quién será la nueva sociedad a cargo del complejo gastronómico por 15 años más, a partir del 5 de febrero. Además, la Municipalidad busca una nueva propuesta arquitectónica para BordeRío.

Según se detalla en las bases, el terreno consta de 38.800 m2 y alberga un centro gastronómico, salones de conferencias, estacionamientos y áreas verdes aisladas entre sí. Sin embargo, “a pesar de estar emplazado dentro de una franja urbana mayoritariamente destinada a parque público, su configuración actual interrumpe la continuidad del Parque Escrivá de Balaguer y actúa como una barrera física y visual entre la ciudad y el río“.

Es por esto, que la nueva propuesta busca “restituir la continuidad del parque“. La municipalidad planea que esa área verde esté más incorporada al paseo gastronómico. La idea es “permitir que el espacio del parque ingrese al centro mismo del predio y de una continuidad paisajística, y se mejore la visibilidad y accesibilidad al proyecto M42K”, se lee en las bases.

El proyecto M42K consiste en una gran vía para vehículos no motorizados que atraviesa el Parque Escrivá de Balaguer y está ubicado longitudinalmente al borde del Río Mapocho. Este considera áreas verdes, ciclovía y circulación peatonal, emplazado longitudinalmente al borde del Río Mapocho.

“Esta operación de apertura implica eliminar uno de los volúmenes existentes, liberar espacio incorporando superficie vegetal y generar un recorrido abierto que conecte peatonalmente el sector a intervenir con el total del parque y resto de la trama urbana”, considera la licitación.

Además, el nuevo operador deberá asumir el costo de la demolición del módulo donde se ubica el Bar Santiago, BardeRío, Geber con el fin de recuperar superficies de áreas verdes.

El nuevo BordeRío busca darle mayor prioridad al peatón

La nueva propuesta busca darle mayor prioridad al peatón que al flujo de autos, disminuyendo el ancho del camino vehicular y desplazando los estacionamientos hacia el interior. “El diseño reorganiza las edificaciones en pabellones más livianos, parcialmente abiertos, con terrazas expuestas directamente al paisaje, evitando cualquier percepción de recinto cerrado”, añade.

El proyecto considera “el mejoramiento de las fachadas, la integración de pérgolas y techos verdes, y la incorporación de senderos continuos que atraviesan el predio sin interrupciones”. La licitación fue publicada hoy en Mercado Público y estará abierta hasta el 3 de noviembre de este año.