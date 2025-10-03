Entre ellos está el fundador de Boragó: los siete chilenos que fueron reconocidos en el “The Best Chef Awards”

Rodolfo Guzmán alcanzó la máxima distinción con tres cuchillos, ubicándose en la élite de la gastronomía mundial. En total, siete cocineros chilenos fueron reconocidos en la edición 2025 del certamen realizado en Milán.

En Milán, Italia, se llevó a cabo la ceremonia de entrega entrega de premios del The Best Chef Awards 2025. En esta oportunidad, el chef chileno y fundador de Boragó, Rodolfo Guzmán, fue distinguido con la máxima categoría del sistema de reconocimiento, alcanzando tres cuchillos (The Best). Con esto, Guzmán se ubica en la élite de la gastronomía mundial.

Este nuevo reconocimiento se suma a una trayectoria de consistencia y excelencia del chef chileno. Guzmán ha estado presente de forma ininterrumpida en The Best Chef Awards desde 2018, consolidando a Boragó como un referente de innovación, biodiversidad y sostenibilidad en la alta cocina.

“Recibir tres cuchillos es un reconocimiento no solo a nuestro trabajo en Boragó. Sino también a Chile y su extraordinaria despensa natural“, afirmó Guzmán. Junto con eso, señaló que “hemos buscado durante años rescatar ingredientes únicos y generar experiencias que conecten al comensal con el origen de la comida. Este premio nos inspira a seguir explorando y compartiendo nuestra cultura con el mundo”.

Los chilenos reconocidos

En esta nueva edición de entrega de premios gastronómicos, que reunió a más de 972 votantes entre chefs y expertos de 64 países, “The Best Chef Awards 2025” abandonó el sistema de ranking tradicional para destacar a los cocineros en tres categorías. Junto con el reconocimiento máximo a Rodolfo Guzmán, otros seis chefs chilenos fueron distinguidos con un cuchillo, integrando la categoría Excellent:

Álvaro Romero – La Mesa, Santiago de Chile

Benjamín Nast – Demencia, Santiago de Chile

Ignacio Ovalle – La Calma, Santiago de Chile

Javier Avilés – Pulpería Santa Elvira, Santiago de Chile

Nicolás Tapia – Yumcha, Santiago de Chile

Pedro Chavarría – DeMo, Santiago de Chile

La presencia de este grupo de cocineros refleja la nueva generación gastronómica chilena. Que desde distintas propuestas y estilos de cocina contribuye a posicionar al país como un polo culinario de relevancia mundial.