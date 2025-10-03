Las primeras impresiones de la fanaticada de Taylor Swift al estreno de su nuevo álbum “The Life Of a Showgirl”

Este viernes 3 de octubre, a la 1:00 am, salió "The Life Of a Showgirl", el esperado álbum de la exitosa artista Taylor Swift. Más de seis millones de swifties tenían preguardado el disco en Spotify, ansiosas por conocer la nueva "era" de Taylor, que trae de vuelta su faceta más pop. En esta nota, algunas de sus fans comparten sus primeras impresiones: la cantante chilena y fiel seguidora de Taylor, Vesta Lugg, y Raisha Vinet, una de las swifties que organiza las reuniones dedicadas a la artista en Chile.

Más de seis millones de swifties tenían preguardado el álbum de la artista en sus cuentas de Spotify. La espera para las fanáticas terminó: ya está disponible “The Life Of a Showgirl”, el nuevo disco de Taylor Swift. Con su duodécimo álbum, la artista da inicio a una nueva “era” —como ella misma llama a los lanzamientos de su música—, esta vez al más puro estilo del cabaret, llena de plumas y brillos. Algunas de sus más fieles fans comparten con The Clinic sus primeras impresiones: la cantante chilena Vesta Lugg, y Raisha Vinet, una de las swifties que organiza las reuniones en Chile dedicadas a la cantante.

El lanzamiento generó gran expectación porque venía en colaboración con los legendarios productores suecos Max Martin y Shellback, considerados como “los arquitectos del pop moderno”. Martin tiene un gran trayectoria, uno de sus trabajos destacados fue su coproducción en el sencillo debut de Britney Spears “Baby One More Time”. El sueco ya había trabajado con Swift en discos anteriores.

“No puedo expresar lo orgullosa que estoy de compartir esto con ustedes, un álbum que simplemente se siente tan bien. Un agradecimiento eterno a mis mentores y amigos Max y Shellback por ayudarme a pintar este autorretrato”, compartió Taylor en su cuenta de X.

Entre las 12 canciones que componen su nuevo trabajo, destacan títulos como “The Fate of Ophelia”, que hace referencia al personaje de Shakespeare en Hamlet o “Elizabeth Taylor”, que va dedicada a la famosa actriz de Hollywood ya fallecida. Una de las canciones más esperadas era precisamente la que tiene el mismo nombre del álbum y que Taylor escribió en colaboración con Sabrina Carpenter, una de las artistas revelación de este año.

Y es “Actually romantic” el tema que ya acapara titulares, donde Taylor Swift dirige dardos contra una enemiga, que sería la cantante Charlie XCX, según especulan sus fanáticas.

Las primeras impresiones de las swifties

Raisha Vinet (28) es una de las fanáticas de la cantante. La joven, junto a tres swifties más, es una de las creadoras del Swiftie Day Chile, una organizadora de eventos dedicados a Taylor. A cada una de sus reuniones llegan aproximadamente 2.000 fanáticas chilenas. Este sábado realizarán un evento donde venderán merch de Taylor y escucharán su nuevo álbum, acompañadas por la presentación de bailarinas burlesque, en honor a la estética del disco.

Raisha esperó despierta el lanzamiento, hasta la 1:00 am de Chile. Lo que más valoró del álbum fue la vuelta de la melodía pop. “Se extrañaba algo más pop, más movido, que es lo que nació con su disco ‘1989’”, relata. “Que haya colaborado nuevamente con Max Martin es una tremenda noticia”, añade.

A Taylor “le queda muy bien estar enamorada, cuando escribe cosas felices”, asegura. Raisha relata que sus recientes discos solían ser más grises y ahora “The Life Of a Showgirl” trae todo lo contrario. “Es un álbum lleno de colores. Nos trae un poco esas cosas que extrañábamos, que no vimos por mucho tiempo”, añade. Su canción favorita es “The Fate of Ophelia”: “La escuché y sentí que esa era la canción para mí”, finaliza.

Vesta Lugg, la influencer, cantante y admiradora de Taylor, comparte sus apreciaciones sobre el álbum. “Al escuchar el disco por primera vez, en orden, ‘Father Figure’ y ‘Elizabeth Taylor’ fueron mis favoritas. La primera por su letra y la segunda por su producción musical”, cuenta.

“Siento que la colaboración con Sabrina es una combinación perfecta entre ambas, fue la que más esperaba escuchar del disco y se la mandé a mis amigas apenas la escuché”, agrega.

Luego, la cantante chilena entrega su clasificación por temática de las canciones. “La primera que voy a dedicar: Actually Romantic” y “la que me hizo llorar: Eldest Daughter”. Además, si hay una “canción para correr con ganas”, esa es “CANCELLED!”, relata Vesta.