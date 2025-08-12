Max Martin: el genio sueco de la producción que estaría detrás de “The Life of a Showgirl”, el nuevo disco de Taylor Swift

Tras el anuncio de su nuevo álbum "The life of a showgirl", las fans de Taylor Swift siguieron una serie de pistas que indicarían que el productor musical Max Martin estaría detrás de sus próximas canciones.

Tras días de anticipación, sospechas y elucubraciones por parte de sus fanáticas, comenzó la cuenta regresiva para un nuevo disco de Taylor Swift; la cantante anunció su duodécimo álbum durante la madrugada de este martes 12 de agosto, a las 12:12.

La noticia se entregó en un adelanto de la visita de la cantante pop al podcast de su novio, el futbolista americano Travis Kelce, y en su sitio oficial, donde Swift publicó fotos difuminadas de un vinilo, un casete y un póster. Se entregó solo el título de la novedad: “The Life of a Showgirl”.

Como es tradición, Swift les dejó una serie de pistas a sus fanáticos acerca del álbum, lo que generó varias teorías en redes sociales. Una de las señales fue la publicación de una nueva playlist de Spotify que contiene todas sus canciones producidas por Max Martin, por lo que los fans creen que, para esta próxima entrega, será el productor sueco el que quien esté detrás del sonido de la nueva “era” de la superestrella del pop.

Max Martin y su relación con Taylor

Max Martin es un compositor y productor musical sueco que está detrás del lanzamiento al estrellato de grandes artistas, como Britney Spears, Backstreet Boys, Katy Perry y, del traspaso de Taylor Swift del country al pop masivo.

A lo largo de su carrera, Martin logró que 27 de los sencillos que ha coproducido o coescrito se convirtieran en éxitos N°1 en el Billboard Hot 100. Además, ha sido nominado y ganador múltiples veces de los premios Grammy.

Y por eso, en 2010, Swift lo llamó. Tras lanzar su álbum Speak Now, ella buscaba saltar las barreras estrechas del country, y para eso convocó a Martin como su productor musical.

Juntos lanzaron algunas de las canciones más importantes de la cantante, como “I Knew You Were Trouble”, “Shake It Off” y “Blank Space”. Las últimas dos alcanzaron el número 1 en el Billboard Hot 100.

Además, el productor sueco colaboró en sus álbumes “Red” (2012), “1989” (2014) y Reputation (2017).

Una vez cimentado su éxito masivo, Taylor Swift se dedicó a trabajar con otros productores, como los estadounidenses Jack Antonoff y Aaron Dessner. Ambos se desempeñaron como coescritores y coproductores de los discos “Folklore” y “Evermore”, lanzados el 2020, donde Swift se alejaba más de lo bailable, y exploró más su voz como cantautora y también melodías que rozaban desde lo indie al pop sintético.

Tras el anuncio de su nuevo álbum, las swifties sospechan que volverá a trabajar con el productor sueco luego de la publicación por parte de Taylor de la lista de Spotify “And, baby, that’s show business for you”. Además, todavía falta que revele la portada del álbum, la fecha de lanzamiento y si realizará una gira mundial, por lo que sus fanáticos siguen atentos a las pistas que va dejando en redes sociales.