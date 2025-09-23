Se trasladan al Costanera Center: la nueva era de Karl Lagerfeld en Chile bajo el operador que distribuye a marcas de lujo como Tommy Hilfiger y Calvin Klein

La icónica marca alemana Karl Lagerfeld prepara un potente plan de expansión por el país, de la mano de su nuevo operador ASW Group, compañía que también distribuye a Tommy Hilfiger y Calvin Klein. Luego de lanzar su e-commerce y de sumarse a los marketplaces de Ripley y Falabella, a principios de octubre esperan estrenar su nueva tienda insignia en Cenco Costanera, antes conocido como Costanera Center.

Pese a que hace unos meses decidió cerrar definitivamente la sucursal que tenía en el distrito de lujo del Parque Arauco, la icónica marca Karl Lagerfeld está lejos de abandonar el país. De hecho, la empresa se encuentra preparando un potente plan de expansión en el país, pero de la mano de otro operador.

Y el punto de partida será una tienda insignia —o flagship store, como plantean desde la compañía a The Clinic— que esperan abrir a principios de octubre en el Costanera Center. Además, contemplan nuevas aperturas a futuro en los principales polos comerciales del país.

Al ser consultados sobre el tema, desde Karl Lagerfeld explican a este medio que la firma “inicia una nueva etapa en Chile con un cambio de operador, de la mano de ASW Group, compañía que también distribuye marcas de moda premium como Tommy Hilfiger y Calvin Klein”.

“Con esta nueva gestión, la marca llega con una apuesta renovada y ambiciosa: tras el lanzamiento del e-commerce karllagerfeld.cl en mayo y su incorporación en los marketplaces de Ripley y Falabella, a principios de octubre abriremos nuestro flagship store en Cenco Costanera, consolidando su expansión el mercado chileno”, añaden.

Tras ello, señalan que “la tienda abre a principios de octubre, cuenta con 215 metros cuadrados de diseño sofisticado inspirado en la arquitectura tradicional francesa de la Maison en París y ofreciendo a los consumidores la colección de vestuario, calzado y accesorios para hombre y mujer, fusionando sastrería moderna, clásicos reinventados y piezas cotidianas con el inconfundible espíritu parisino rock-chic de Karl Lagerfeld”.

El plan de expansión de Karl Lagerfeld

En cuanto al futuro de la empresa, mencionan que el plan contempla “seguir expandiendo la presencia de Karl Lagerfeld en Chile a través de nuevas aperturas, tanto en Santiago como en regiones. La inauguración de nuestra flagship store en Cenco Costanera es solo el primer paso dentro de una estrategia que busca estar presentes en los principales polos comerciales del país, ofreciendo una experiencia de marca innovadora que integre nuestras tiendas físicas con el ecosistema digital, incluyendo nuestro e-commerce oficial y la presencia en las principales tiendas departamentales”.

En cuanto a la evolución de las ventas, sostienen que, desde su lanzamiento, han registrado “un crecimiento sostenido mes a mes en las ventas a través de nuestro e-commerce acompañado de un aumento significativo en nuestra base de clientes”.

“Este desempeño refleja la buena recepción de la marca en Chile, consolidando a Karl Lagerfeld como una propuesta relevante y aspiracional dentro del segmento de moda premium“, deslizan.