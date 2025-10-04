Camila Vallejo y denuncias contra Cordero por el caso Bernarda Vera: “Aquí hay una utilización política irresponsable, mezquina, inhumana y negacionista”

La vocera de Gobierno cuestionó las acciones que han llevado a cabo el diputado Jorge Alessandri y el abogado Max Murath en contra del exministro de Justicia, hoy titular de Seguridad Pública, a raíz del caso Bernarda Vera. "Hay un sesgo político ideológico tremendo y una intención de utilizar este caso para cuestionar el Plan Nacional de Búsqueda", fue parte de lo que manifestó la secretaria de Estado.

Tras una semana marcada por las revelaciones en torno a Bernarda Vera, desde La Moneda salieron a respaldar al ministro Luis Cordero, quien ha sido apuntado desde la oposición por su manejo de este caso, cuando era el titular de Justicia.

En concreto, el diputado Jorge Alessandri (UDI) -en compañía del abogado Pablo Toloza- presentó una denuncia en contra de Cordero por presunta comisión del delito de no informar la aparición de Vera, permitiendo así que la familia siguiera recibiendo pagos del Estado.

Además, el abogado Max Murath -en compañía de dirigentes del Partido Nacional Libertario-, presentó una querella criminal contra de Cordero, la jefa de l Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, y contra quienes resulten responsables, por el presunto delito de “fraude”.

Ante estas arremetidas, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió a respaldar a Cordero y cuestionó en duros términos tanto a Alessandri como a Murath.

“Quiero poner en el centro lo que han hecho algunos parlamentarios de la oposición, de manera irresponsable por decirlo menos, de usar el caso Bernarda Vera para cuestionar el informe Rettig. Para cuestionar el que estén condenados los criminales de la inhumanidad”, manifestó Vallejo en entrevista con Meganoticias.

“Y usando además un abogado que ha sido defensor de los criminales de Punta Peuco, para atacar a quien encabeza el Plan Nacional de Búsqueda. Eso es lo que está pasando. No solamente aprovechamiento político, es un negacionismo inaceptable, es de una mezquindad brutal, de una insensibilidad tremenda y yo diría inhumanidad que termina siendo violento para los familiares de las víctimas”, continuó.

Luis Cordero

“Una intención de utilizar este caso para cuestionar el Plan Nacional de Búsqueda”

En la misma línea, Camila Vallejo defendió el accionar del Plan Nacional de Búsqueda en este caso, planteando que “a partir del caso de Bernarda Vera, el Plan Nacional de Búsqueda hizo pericia, informó al ministro en visita, a otro poder del Estado, cuando pudo recopilar las gestiones con los consulados de otros países, antecedentes más plausibles, de que aquí podría haber un caso, por decirlo menos, irregular”.

“Avisó a la familia de Bernarda Vera, particularmente la hija, porque los padres de Bernarda Vera ya habían fallecido buscándola, sino que además identificó otro caso del cual poco se habla, que es de un joven que desapareció a los 14 años y que no estaba en el registro oficial por un error administrativo y, sin embargo, era un detenido desaparecido. O sea, esa familia de ese joven nunca recibió una pensión de reparación por un error administrativo”, agregó.

Por lo dicho, Vallejo sostuvo que “aquí solo se habla solo del caso de Bernarda Vera por parte de estos parlamentarios de oposición. Y eso es porque obviamente hay un sesgo político ideológico tremendo y una intención de utilizar este caso para cuestionar el Plan Nacional de Búsqueda, para cuestionar la verdad oficial que nuestro país ha ido construyendo en torno a que aquí se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Incluso cuestionando que los presos de Punta Peuco deban estar presos”.

“Entonces, no nos dejemos engañar. Esto no es simplemente una acción, la de los parlamentarios, por buscar transparencia, claridad. No, aquí hay una utilización política irresponsable, mezquina, inhumana y negacionista, a la cual hay que ponerle un parelé como sociedad”, cerró.