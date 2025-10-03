Los dos oficios que envió el Programa de Derechos Humanos del Gobierno al ministro en visita de Temuco por búsqueda de Bernarda Vera

Los documentos fueron evacuados el 22 de mayo y el 20 de agosto pasado con información obtenida por el consulado de Chile en Gotemburgo frente a las gestiones de búsqueda de profesora y ex militante del MIR.

Dos oficios envío el jefe del Programa de Derechos Humanos (s) del Ministerio de Justicia, Marcelo Orellana Caro, al ministro en visita de Temuco, Álvaro Mesa, en medio de los antecedentes que obtuvo el Plan Nacional de Búsqueda sobre los posibles hallazgos de que Bernarda Vera Contardo esté con vida.

El primero se evacuó el 22 de mayo de 2025 bajo la carátula de “oficio reservado” número 498, en el cual se detalla que a partir de las indagaciones del programa sobre los episodios de Liquiñe para la identificación de las trayectorias de las víctimas, el equipo “identificó relatos contradictorios respecto a los antecedentes del caso de doña Bernarda Rosalba Vera Contardo, víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como detenida desaparecida”.

Así, tras estas alertas, el Programa de Derechos Humanos realizó gestiones administrativas con instituciones públicas, incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores para aclarar la nueva información detectada.

“A raíz de estas consultas, las autoridades ministeriales han recibido reporte con fecha 20 de mayo de la información recibida en la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, que mediante oficio reservado, informa que tras gestiones del Consulado de Chile en Gotemburgo, la oficina de migraciones de Suecia ha informado que una persona singularidad con el nombre de la víctima previamente señalada obtuvo nacionalidad sueca”, se lee en el oficio al que tuvo acceso The Clinic.

En el escrito, además, se detalla que Justicia instruyó realizar nuevas gestiones reservadas para poder individualizar con “mayor certeza posible” a la peticionaria de la nacionalidad reportada por la Cancillería con el objetivo de corroborar o descartar que se trate de Bernarda Vera Contardo.

Tres meses después, Marcelo Orellana volvió a enviar antecedentes al ministro Mesa, quien indaga el caso de Liquiñe, cuyo caso se encuentra sin avances trascendentes desde hace décadas. En ese línea, comentan fuentes judiciales, Mesa decidió abrir un cuaderno separado con la información enviada por el Ejecutivo con el fin de determinar “judicialmente” si Bernarda Vera está con vida.

El segundo oficio, al que también tuvo acceso este medio, fue evacuado el 20 de agosto pasado y con antecedentes más contundentes que el primer contacto con la Corte de Apelaciones de la Araucanía. Según el documento, el jefe del Programa de Derechos Humanos acompañó una copia del oficio número 3097 en el que se clasifican documentos obtenidos por la Agencia Tributaria y de Registros Personales de Suecia (Skatteverket) que fueron canalizados por el Consulado chilenos en Gotemburgo.

En ese sentido, se indicó, se trataría de documentos con fotografías y movimientos fronterizos que habría realizado una ciudadana de nombre Bernarda Vera entre los años 78, 79, 80 y 81.

Estos antecedentes coinciden con lo que recibió Carlos Durán, jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, durante las mismas fechas del primero oficio redactado para el ministro en visita. De acuerdo reveló The Clinic, Durán fue informado de esta información, además de las reuniones que Justicia había sostenido con Claudia Rey Vera, la hija de Bernarda, a quien se le había comunicado personalmente estas nuevas evidencias que advertirían que su madre estaría con vida en Argentina.