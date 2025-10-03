Yerko Ljubetic, director del INDH ante el caso de Bernarda Vera: “Espero que no se abra ningún espacio para el negacionismo”

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos aborda el caso de Bernarda Vera, mujer que aparece en informes como detenida desaparecida, pero que aparentemente reside en Argentina. Su postura es que este caso se pudo haber tratado de mejor forma en términos comunicacionales, pero que igual revela un hallazgo importante dentro del Plan Nacional de Búsqueda, pese a que el caso fuese expuesto públicamente por Chilevisión. Ante todo, Ljubetic remarca que este hallazgo excepcional no puede dar espacio para negacionistas, para cuestionar la labor realizada por las comisiones Valech y Rettig.

El caso de Bernarda Vera —mujer que está registrada como detenida desaparecida y ejecutada en el Informe Rettig, pero que realmente residiría en Argentina de acuerdo con una investigación de Chilevisión—, remeció al Gobierno y en especial al Plan Nacional de Búsqueda esta semana.

Esta situación abrió una serie de preguntas respecto al trabajo de plan, y generó cuestionamiento de sectores opositores, como dudas en cuanto a si hay más casos similares. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) han seguido de cerca el caso, y su director, Yerko Ljubetic, remarca ante todo que esto no puede opacar el trabajo del Plan de Búsqueda, y mucho menos poner en duda lo descrito en los informes de las comisiones Valech y Rettig.

“Uno puede criticar el manejo comunicacional de esto, en el sentido de que se dio espacio para que se viera que se descubrió a través de una investigación periodística, cuando era un hecho conocido, informado a la familia, en su momento informado al Plan de Búsqueda, etcétera. Hay quizá una oportunidad de mejorar esas cosas que son importantes”, postula el exconsejero constituyente como autorcrítica.

De todas formas, resalta la relevancia del plan, y sostiene que esta situación no puede prestarse para negacionismo.

En esa línea, Ljubetic enfatiza que “no hay razón alguna para negar el drama de los desaparecidos en Chile y la responsabilidad del Estado de seguir en su búsqueda. Cuestiones como esta que son excepcionales y propios de su búsqueda, bajo ninguna circunstancia autorizan para cuestionar o intentar tergiversar algo que es una verdad de Estado, que es el drama de los cientos de detenidos aparecidos en el país”.

Respecto a los cuestionamientos al Gobierno por el caso de Bernarda Vera, el director del INDH advierte que esto no se trata de la administración de turno.

“Esta es una obligación del Estado que trasciende la contingencia política. Que debe permanecer porque se trata de una responsabilidad que asumió el Estado de Chile. Sobre la premisa de una cuestión que es muy evidente, no sólo de derecho internacional, sino que de sentido común. Es el Estado, los agentes del Estado, los recursos del Estado los que hicieron desaparecer a estas personas, es el Estado el que tiene la responsabilidad de establecer qué ocurrió con ellas”, remarca.

—¿Cómo cree que afecta el caso de Bernarda Vera? En la percepción pública y todo el trabajo que se ha hecho en el Plan Nacional de Búsqueda.

—No debiera afectar gravemente el Plan de Búsqueda y el esfuerzo que ha significado el plan. Lo que pasa es que creo que habría que ser más enfático en decir que los planes de búsqueda, no solo en Chile, en todas las experiencias comparadas, precisamente se caracterizan por arrojar hallazgos. De eso se trata, de búsqueda, de la verdad, etcétera. Y en ese camino surgen, como en el caso de aquí, situaciones como la que han planteado, que es por una parte una persona que en principio o aparentemente no debiera figurar en listado tenidos desaparecidos, pero al mismo tiempo, hay que recordar que está el hallazgo de un caso que, por cuestiones de orden metodológico, debiendo haber figurado en el listado de desaparecidos, no figura. Entonces son características propias de un proceso de búsqueda.

Bernarda Vera, encontrada por el equipo de Chilevisión en Argentina. Foto: CHV.

—¿Es un triunfo o una derrota del Plan Nacional de Búsqueda este hallazgo?

—Yo quiero mirarlo por el lado de que este es un hallazgo. Esta es una situación compleja que tiene que ver primero con los derechos relativos a la familia. Los propios principios rectores en materia de búsqueda de personas desaparecidas de Naciones Unidas hacen referencia a la responsabilidad respecto a las familias. Por lo tanto, hay ciertos deberes de reserva y confidencialidad que tienen que convivir con el derecho de una sociedad a saber lo que ocurrió. Ese equilibrio es complejo y creo que aquí aprendimos que en esta materia las cosas podrían haber hecho de mejor forma. Pero no tiene que ver con una derrota ni mucho menos. Te insisto, tenemos que entender que esto es algo propio de procesos de búsqueda como el que se ha aprendido a través del Plan Nacional.

Yerko Ljubetic sobre las dudas que deja el caso de Bernardo Vera

—¿Podrían haber más casos como el de Bernardo Vera?

—Es imposible saberlo. Lo que esperamos para adelante es que los hallazgos vayan refiriéndose cada vez más a encontrar restos de desaparecidos. No obstante las dificultades que eso implica. Creo que así como ahora pueden haber excepcionalmente hallazgos que puedan llamar la atención, en ningún sentido afectan el desempeño, el objetivo ni los propósitos del Plan de Búsqueda. Lo que correspondería ahora es hacer una reflexión sobre qué mejoras hacemos. Como, por ejemplo, que dispusiera de facultades legales, que tuviera efectivamente acceso a toda la información disponible, que se le asegurara el financiamiento permanente, y el que dispusiera de organismos técnicos.

—Hay otro punto que se ha puesto en cuestión, que tiene que ver con la pensión que recibe la hija de Bernarda Vera.

—Es una discusión secundaria que abre el riesgo de banalizar este tema. Es un tema que no se puede soslayar, pero tampoco se puede usar para tratar de banalizar la situación. (…) La beneficiaria de esta pensión, hasta hoy día, lo es en función de una verdad del Estado, que es la declaración de que su madre es una detenida desaparecida.

Hay presunciones importantes en el sentido de que esto podría no ser así. Bueno, eso se determinará en su momento y ojalá, aprovecho de decirlo con mucho énfasis, ojalá lo antes posible. Pero ahí tendrá el momento de conversar sobre estas otras cuestiones secundarias en las que principios como la buena fe, se van a hacer valer.

—¿Esta situación le da espacio para grupos negacionistas se aprovechen, por así decirlo, para cuestionar planes como el Plan Nacional de Búsqueda?

—Espero que aquí no se abra ningún espacio para eso que conocemos como el negacionismo. Yo creo que en este país hay un consenso. La Comisión Rettig y las distintas comisiones de verdad que han desarrollado sus labores han establecido una verdad histórica que es innegable. Y por eso cuestionarla hoy día simplemente no tiene fundamento. Espero que no altere una definición que es muy transversal acerca de que en este país hubo enorme sufrimiento. Hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se manifestaron en su peor expresión en los cientos de personas detenidas y desaparecida. Y que el Estado, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, debe y tiene que cumplir con su responsabilidad de buscarlos permanentemente.