El “último grito de auxilio” del Palacio Larraín ante su inminente cierre: “Lo que se está haciendo es matar parte del patrimonio de Santiago”

Este sábado se inauguró la exposición "Grandes Personajes de la Historia Naval", la que podría ser la última muestra en el inmueble patrimonial ubicado en Moneda con Cienfuegos. Los encargados del proyecto cultural del Palacio Larraín afirman que en menos de dos meses el edificio se convertirá en "un conventillo de arriendo de habitaciones". "A la familia le hicimos una propuesta por el arriendo total de la propiedad, pero se negaron. Buscamos ayuda en las autoridades, pero no hubo respuesta", manifestó José Antonio Ilianovich, gestor responsable de este espacio durante los últimos 20 años. En sus descargos, dejó duras críticas al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, como también a la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

El Palacio Larraín, histórico inmueble ubicado en la intersección entre las calles Moneda y Cienfuegos, en pleno centro de Santiago, estaría viviendo sus últimas semanas como proyecto cultural. Y es que en menos de dos meses, el edificio inaugurado en 1913 daría un giro radical en su funcionamiento, para convertirse en un lugar con fines habitacionales.

Así lo manifestaron los encargados del proyecto cultural del Palacio Larraín, quienes acusan que los propietarios decidieron no renovarle el contrato a José Antonio Ilianovich, gestor responsable de este espacio durante los últimos 20 años.

Según los encargados del proyecto cultural, en “un mes y medio” el Palacio Larraín dejará de funcionar como se le ha conocido en las últimas dos décadas y “pasará a convertirse en un conventillo de arriendo de habitaciones”.

“En 20 años armamos una casa-museo. Buscamos cada detalle para que quedara como era el palacio en esa época. A diario recibimos colegios, diferentes grupos de personas que se sumergen en nuestra historia, un Santiago inspirado en la cultura europea. En definitiva, lo que hacemos, es invitar a reflexionar cómo hemos avanzado como sociedad. Es un lugar en el que la ciudadanía tiene interés, en el último día del patrimonio recibimos seis mil personas. Con este cierre lo que se está haciendo es matar parte del patrimonio de Santiago”, expresó el gestor José Antonio Ilianovich.

Tras ello, Ilianovich dejó duras críticas tanto a los propietarios como diferentes autoridades. “A la familia le hicimos una propuesta por el arriendo total de la propiedad, pero se negaron. Buscamos ayuda en las autoridades, pero no hubo respuesta, el alcalde de Santiago nos cerró la puerta, dijo que era una pelea entre privados, sin embargo este lugar tiene protección y título de conservación histórica. La ministra y la subsecretaria de cultura no reciben a nadie”.

“Yo me pregunto, ¿cómo a ninguna autoridad le va a interesar que conservar nuestro patrimonio? ¿Tan poco queremos a nuestra ciudad?Nos vivimos lamentando y aquí tenemos una oportunidad de aportar a la ciudad, esto merece ser resguardado”, complementó.

El “último grito de auxilio” del Palacio Larraín

Con todo ese contexto, el proyecto cultural del Palacio Larraín inauguró este sábado 4 de octubre la exposición “Grandes Personajes de la Historia Naval”, la que podría ser última muestra en el inmueble.

Por lo dicho, en sus redes sociales, los encargados del proyecto han calificado esta acción como el “último grito de auxilio” del Palacio Larraín.

La citada exposición, un compilado de obras del escultor y cirujano plástico Héctor Valdés, cuenta con 26 piezas de próceres como Arturo Prat, Bernardo O´Higgins, Manuel Blanco Encalada, Arturo Fernández Vial, entre otros importantes personajes de nuestra historia.

“Es tremendamente triste despedir un lugar que representa no sólo parte de la historia de Chile, sino que del alma de una sociedad. Llegamos con esta exposición en un momento de dolor profundo. La cultura está de luto, el no respetar y conservar espacios como el Palacio Larraín habla muy mal de nosotros como sociedad, porque nos estamos quedando sin historia, sin arraigo y sin alma”, comentó al respecto el propio Héctor Valdés.

Cabe consignar que además de esta exposición, el Palacio Larraín tiene en agenda otros tres eventos antes de su inminente cierre: la “Fiesta del té de primavera” el 11 de octubre, el “Gran baile de las mil almas” el 31 del mismo mes, y el “Baile de debutantes” el 15 de noviembre.