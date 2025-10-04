“Eterno Campeón”: el tema oficial de la película documental de Colo Colo que reúne a Ana Tijoux, Marcelo Barticciotto y Gabo Paillao

La canción original de Ana Tijoux fue recientemente estrenada. Será el tema central de la cinta dirigida por Fernando Lavanderos y protagonizada por Benjamín Vicuña, que llegará a los cines el próximo 30 de octubre.

A través de sus canales oficiales, la cantante chilena Ana Tijoux estrenó un nuevo tema. Se trata de “Eterno campeón”, canción oficial de la película documental “Eterno”, la que relata la historia íntima de Colo Colo.

“Eterno Campeón”, tema original de Ana Tijoux, cuenta con una especial participación del exfutbolista Marcelo Pablo Barticciotto, quien interviene con su voz nombrando a distintas leyendas del Cacique.

También forma parte del trabajo de “Eterno Campeón” el reconocido músico y productor Gabo Paillao, director de La Brígida Orquesta y colaborador de distintos exponentes en los géneros del jazz y el hip-hop.

Cabe consignar que la película “Eterno”, dirigida por Fernando Lavanderos, producida por Fábula y protagonizada por Benjamín Vicuña, llegará a los cines el próximo 30 de octubre.

“Eterno” hará un viaje por los momentos íntimos de la historia de Colo Colo y su potente vínculo con la historia de nuestro país en el siglo XX.

Benjamín Vicuña como David Arellano en “Eterno”

En “Eterno”, producción que forma parte de la serie de actividades en torno al centenario de Colo Colo, Benjamín Vicuña interpretará a David Arellano, fundador del Cacique y futbolista mártir, quien falleció en mayo de 1927 tras recibir un golpe fortuito en un partido amistoso con el Real Valladolid en España, lo que le provocó una peritonitis.

“Es un orgullo enorme interpretar a David Arellano, el fundador de Colo-Colo, un hombre que marcó la historia del fútbol y del país”, expresó Vicuña sobre este rol.

En la misma línea, Vicuña recalcó que “Arellano es mucho más que un futbolista: es la expresión de un espíritu que sigue vivo cien años después”.

“Representarlo ha sido, sin duda, uno de los desafíos más emocionantes de mi carrera”, complementó.