“Nadie podría sostener que soy una jueza corrupta”: Sabaj se defiende tras su remoción, habla del “pacto forever” con Hermosilla y anuncia que buscará su reincorporación

"Pude haber tenido equivocaciones, imprudencias, las referencias a mis pares en las conversaciones que pueda haber tenido con él (Hermosilla), pero no una actuación dolosa, delictual, planificada. Nada de eso es cierto", fue parte de lo que manifestó la destituida ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuyo cuaderno de remoción se abrió tras un reportaje publicado por The Clinic en enero.

Verónica Sabaj, quien fuera removida del cargo de ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago como consecuencia de sus chats con el abogado Luis Hermosilla –revelados por The Clinic en enero-, habló por primera vez de manera pública tras ser destituida por la Corte Suprema.

Sabaj, quien llegó al cargo de ministra de la Corte de Santiago en mayo de 2020, tras el impulso que le dieron Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, sostuvo que pudo “haber tenido equivocaciones”, pero aseguró que no tuvo “una actuación dolosa, delictual, planificada”.

En entrevista con El Mercurio, Sabaj dijo que sus conversaciones con Hermosilla comenzaron en marzo de 2020, cuando fue incorporada a la terna de candidatos para la Corte de Apelaciones de Santiago. Asegura que decidió llamarlo por comentarios que se decía Hermosilla hacía de ella y su exmarido por el juicio en el caso Tocornal, donde él integró el tribunal oral y el penalista fue defensor, en 2007.

“Yo era la única mujer que iba en esa terna, iba en segundo lugar, había sacado cuatro votos, y recibo el consejo de buena fe de una amiga que me dice ‘comunícate con él para aclarar este tema, estas referencias tan malas que está haciendo de ustedes’ (…). Obviamente, si uno va en terna está mucho más susceptible, en otras circunstancias quizás no lo hubiese aclarado”, declaró.

“Él me empieza a preguntar por mi vida personal, le conté que estaba divorciada, de la situación de mi hija (que había estado hospitalizada en enero de ese año), le explico con mayor detalle la enfermedad, él se mostró súper interesado, y esa fue la conversación”, continuó.

Continuando con su versión, Sabaj sostuvo que “ahí empieza a darse un tema de más cordialidad, de hablar de diferentes cosas, pero jamás él me dijo o yo le pedí que me ayudara en mi nombramiento (…), ni siquiera supe de mi nombramiento por él, supe por fuentes distintas”.

Sabaj también fue consultada por el mensaje “pacto forever” que formó parte de sus chats con Hermosilla y con el que fue titulado el reportaje de The Clinic de enero de este año, el que derivó en la apertura de su cuaderno de remoción.

Luis Hermosilla

“El titular de The Clinic decía ‘pacto forever’, dando a entender que yo me había subyugado a este señor Hermosilla, en el contexto de que había sido nombrada por el exmandatario (Sebastián Piñera) (…). Pero él me dice ‘¿te puedo contar algo solo para ti?’. Él propicia la conversación para contarme una suerte de secreto y yo le respondo ‘pacto forever’. Nunca más lo voy a usar en la vida, pero es como decir ‘me lo llevo a la tumba'”, estableció.

“Ahí me cuenta algo de él, pero nunca ha existido una incondicionalidad a su persona o rendirle pleitesía a quien me hubiese nombrado”, añadió.

Sabaj: “Nunca he torcido la correcta administración de justicia”

Luego se le preguntó a Verónica Sabaj si reconoce “imprudencia” o “inconveniencia” por sus conversaciones con Hermosilla, ante lo que respondió: “Si alguien se vio afectado, he pedido las disculpas, pero nunca he torcido la correcta administración de justicia, por eso tengo mi conciencia súper tranquila. Si alguien analizara mi historia, por lo que pudieran hablar pares de mí, nadie podría sostener que soy una jueza corrupta”.

“Pude haber tenido equivocaciones, imprudencias, las referencias a mis pares en las conversaciones que pueda haber tenido con él, pero no una actuación dolosa, delictual, planificada. Nada de eso es cierto”, complementó.

En esta entrevista, Verónica Sabaj también anunció que buscará su reincorporación al Poder Judicial. Para ello, ya presentó un recurso a través de los abogados Isidro Solís y Alejandro Usen.

“Si estoy luchando e interponiendo este recurso es porque el Poder Judicial ha sido mi vida en el ámbito laboral, yo no he hecho otra cosa, pero no porque fuera lo único que podía hacer, sino que porque elegí estar en la judicatura”, manifestó.