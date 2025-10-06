Aportes de campaña presidenciales: Carlos Larraín (RN) transfiere casi $20 millones a José Antonio Kast y Giorgio Jackson se estrena como aportante

El expresidente de RN ratificó su apoyo al abanderado republicano a través de dos transferencias: una de $10 millones y otra de $9,1 millones. Con ello, Kast figura con un total de donaciones directas a su candidatura presidencial de $121 millones. En el oficialismo, en tanto, Jeannette Jara recibió un aporte de un excolega suyo en La Moneda.

Compartir

Una nueva serie de aportes de campaña novedosos dejó la última actualización que hizo el Servicio Electoral (Servel) de su registro de transferencias a los abanderados presidenciales.

El ente electoral dio cuenta de 365 traspasos que se hicieron entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre. Dos de ellos, provenientes de una misma persona, estuvieron entre los más altos registrados en ese período de tiempo. Se trató Carlos Larraín, expresidente de Renovación Nacional, quien hizo una operación de $10.000.000 y otra de $9.195.920 ($19.195.920 totales).

La beneficiada no era Evelyn Matthei (UDI), la candidata que apoya el partido que dirigió desde 2006 a 2014, sino que resultó ser el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, a quien expresó su apoyo a finales de julio en un podcast, cuestión que le valió la apertura de un proceso disciplinario al interior de su partido que actualmente lo tiene compareciendo ante el tribunal supremo de RN, aunque aún con su militancia vigente.

Así, Kast a la fecha ha recibido a través de aportes directos hacia su campaña $121.052.802 en aportes. El abanderado republicano no ha solicitado, hasta ahora, un crédito contra reembolso, cómo sí lo ha hecho Matthei quien cuenta en sus arcas de campaña con $1.760.000.000 a disposición por el préstamo que solicitó al fisco.

Evelyn Matthei. Foto: The Clinic.

La abanderada de Chile Vamos —que cuenta con $1.875.280.326 en aportes directos— registró también uno de las donaciones más altas en entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre.

Se trató de una transferencia de María Patricia Larraín Matte, cuya transferencia quedó en el tercer lugar de las más abultadas que ha recibido Matthei durante este período de campaña. Larraín se ubica detrás de los aportes de José Luis del Río ($19.195.920) y de Nicolás Ibáñez ($ 19.000.000). Este último transfirió la misma cifra a Kast semanas atrás.

Jeannette Jara recibe aportes de Giorgio Jackson y de Rodrigo Echecopar

En el lado del oficialismo, la candidata del sector, Jeannette Jara (PC), no registró grandes aportes como los que registró en la antepenúltima actualización de la plataforma, en donde se dejó reflejado en la planilla Excel en la que figuran los traspasos un crédito contra reembolso solicitado por $ 1.760.000.000.

Asimismo, la exministra del Trabajo no aparece con grandes sumas provenientes por parte de partidos o personas naturales. De hecho, su ranking de aportes lo lideran el Partido Socialista (PS) con $23.358.031 y el Frente Amplio con $23.000.000. A los partidos del oficialismo le siguen Claudio Rodríguez, su pareja —”pinche”, como denomina Jara— quien depositó 1 millón 200 mil y Luis Mujica, con un millón.

Giorgio Jackson.

Justo detrás de ellos aparece uno de los aportes destacados de la última semana de Jara, y es que se trató del más alto del último registro, proveniente de Giorgio Jackson (Frente Amplio), exministro Segpres y de Desarrollo Social. El también exdiputado, radicado en Barcelona (España) por estudios, aportó con la suma de $500 mil.

Otro aporte llamativo a la abanderada oficialista provino de Rodrigo Echecopar (Frente Amplio), actual jefe de gabinete del ministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio). La transferencia de Echecopar fue de $100 mil.

Jara suma, en total, $1.816.598.051 millones en aportes.