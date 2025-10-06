Jeannette Jara ratifica apoyo a aborto legal en su programa de gobierno y define al “regionalismo latinoamericano” como prioridad en relaciones exteriores

La candidata oficialista subió anoche el "anexo" de su programa de gobierno. Contiene 383 medidas, a diferencia de las 187 que presentó en primera instancia, aunque algunas se repiten. Además, el documento se extendió de 74 a 110 páginas. En ellas se incluyen temas que no había considerado en su primera entrega y marca un punto, en relaciones internacionales, de apoyar "a la democracia" en Latinoamérica, en circunstancias en que se la ha pedido una posición definida sobre Venezuela y Cuba, países cuyos gobiernos respalda el Partido Comunista (PC), tienda en la que milita.

Un único documento, ahora de 110 páginas, fue el que subió anoche la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), en su página web. Se trató del ansiado “anexo” a su programa de gobierno, la forma que encontró la candidata para contar con más tiempo del impuesto por el Servicio Electoral (Servel) para ahondar en sus propuestas políticas que buscará implementar, si es que resulta electa a la Presidencia de la República en los próximos comicios de diciembre y noviembre.

En agosto, Jara, junto a la inscripción oficial de su candidatura, adjuntó sus “lineamientos programáticos”, que constaban de 74 páginas y que daban a conocer 177 medidas contempladas para un eventual mandato. El documento subido ayer —y presentado a los presidentes de partido durante el fin de semana— lleva el nombre de “Programa de gobierno, Un Chile que cumple”.

Posee 4 ejes: “Bases económicas: crecimiento que llegue a todas las mesas de Chile”; “Seguridad, justicia y defensa”; “Un Estado que le cumple a las personas”; y “Convivencia democrática”. Ahora considera 383 medidas, entre ellas algunas anteriormente consideradas en su primera entrega. Pero también hay novedades.

Una de ellas, y de las cuales se tenía mayor expectación, era sobre el aborto legal, entendido como la interrupción del embarazo en mujeres hasta la semana 14 de gestación. Dicha iniciativa está siendo promovida por el Gobierno a través del Ministerio de la Mujer. Sin embargo, a pesar de contar con ese respaldo —y de gran parte del oficialismo— Jara en sus lineamientos programáticos no la consideró como propuesta. ¿La razón? El apoyo que le concedió a su candidatura la Democracia Cristiana (DC), partido cuyos parlamentarios tienen serias aprensiones con el aborto.

No obstante, en el actual documento Jara, en la página 72 —en el eje “Un Estado que le cumple a las personas”—, se refiere a los derechos sexuales y reproductivos. Y si bien no se refiere al aborto como tal —habla de “interrupción del embarazo”, a diferencia de su programa de gobierno de primarias. en donde habló de “el derecho al aborto libre, seguro y gratuito”— ni lo presenta como medida, sí realiza un comentario en línea con un “debate democrático para el avance en los derechos de las mujeres”.

En ese sentido, la candidata postuló en su programa de gobierno que el país ha dado “pasos decididos en el avance y reconocimiento” de los derechos femeninos. “En dicha dirección, daremos continuidad a la tramitación del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce, promoviendo un diálogo respetuoso y pluralista que permita avanzar en igualdad”, selló.

En materia de relaciones internacionales también existe novedad, dado que no fue un tema que Jara abordó con mayor profundidad en su primer programa de gobierno como candidata oficialista. Sobre esos temas, alojados en el eje “Convivencia democrática”, la abanderada comentó que “nuestra política exterior se fundamentará en principios del Estado de Chile ha sustentado históricamente, tales como: la promoción de la paz, solución pacífica de las controversias, preeminencia y respeto del derecho internacional”, entre otros.

Por lo anterior es que sostuvo que dará prioridad “al regionalismo latinoamericano, es especial cooperación con los países vecinos y ejerceremos una autonomía inteligente frente a la pugna por la hegemonía global, velando siempre por nuestros intereses nacionales”.

En ese sentido, una de sus medidas va en una “activa política con países vecinos”, en lo que se propone “maximizar las oportunidades de cooperación para lo cual impulsaremos proyectos como los corredores bioceánicos, la integración energética, iniciativas de explotación minera conjunta, prestando especial atención al desarrollo de las regiones fronterizas”.

Otra, propuesta, en tanto, conversa sobre el “apoyo a la democracia en la región”. Lo anterior resulta relevante, puesto que el Partido Comunista (PC), partido en el que Jara milita, tiene posturas marcadas sobre Venezuela y Cuba, países de los que se cuestiona su estado democrático y de los cuales el PC ratifica sus gobiernos, tanto con Nicolás Maduro como con Miguel Díaz-Canel.

La medida sostiene que “apoyaremos las misiones de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA); promoveremos el fortalecimiento y actualización tanto de la Carta Democrática Interamericana como del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.