Banco Estado rematará 12 propiedades a lo largo de Chile: de una casa en Chiloé desde $25 millones a una oficina en Las Condes por más de $300 millones

Desde Arica a Chiloé son las propiedades que Banco Estado rematará a fin de mes, entre las que se encuentran casas de hasta 500 metros cuadrados, departamentos y oficinas. Entre estas destacan un departamento de tres dormitorios en San Miguel, y casas en Chiloé.

Compartir

Este mes Banco Estado prepara un importante remate de 12 propiedades repartidas a lo largo del país, entre las que se contabilizan departamentos, casas, y oficinas. Todas, naturalmente, tienen un piso de oferta inicial diferenciado, pero van desde los $25 millones hasta más de $300 millones.

Las propiedades van desde Arica a Chiloé, y cuenta con departamentos en la Región Metropolitana con precios atractivos.

Una de las más atractivas del remate es una vivienda en Chiloé, particularmente en Quinchao, cuya oferta inicial parte en 656 UF ($25.902.586). La propiedad con el piso más alto son oficinas en Las Condes, en Avenida Apoquindo, a la altura de Metro Alcántara. Este tiene un piso de 7.790 UF ($307.593.213).

En el norte del país son tres propiedades incluidas en la subasta, en la zona centro-norte dos, en la RM dos, en la zona centro-sur del país dos, y en el sur tres.

El remate de las 12 propiedades de Banco Estado lo organiza Remates Venegas, y será modalidad online. Se realizará el jueves 30 de octubre a las 12 del día, y tiene una garantía de participación $3 millones. Toda la información está disponible en www.rematesvengas.com, mismo sitio en el que se realizará el remate.

Las propiedades que serán rematadas por Banco Estado

En Arica se rematará una casa en uso en la calle Tucapel. La propiedad tiene 252 metros cuadrados, dos piezas, un baño y 51 m2 construidos. La subasta tiene un piso mínimo de 2.015 UF ($79.563.584). En Iquique también se remata una propiedad ocupada El piso mínimo es de 4.884 UF ($192 millones), y la casa cuenta con 144 m2 construidos, distribuidos en 4 dormitorios y 4 baños. La casa de Antofagasta tiene 98 m2 construidos, 3 piezas y un baño. Se remata en 2.474 UF ($97 millones).

En Quillota se rematará un casa de 120 m2 con 5 dormitorios, 2 baños por mínimo 1.877 UF ($74 millones). Para la región de Valparaíso también se rematará un departamento de 34 m2 en Viña del Mar en la calle Coraceros, de un baño y un dormitorio. La oferta inicial es de 3.006 UF ($118.693.863), y tiene oferta inmediata.

Casa que se rematará en Iquique.

La oficina que se rematará en Las Condes es un piso entero de 123 m2. Tiene 4 despachos privados y cinco medios baños. El otro de la capital que se rematará es en San Miguel. Se trata de un departamento de 54 m2, con 3 dormitorios, 2 baños, 1 estacionamiento y 1 bodega en la calle Carmen Mena. Su oferta tiene un mínimo de 2.087 UF ($82 millones). Ambas son parte de las cinco propiedades en remate de Banco Estado con entrega inmediata.

En la zona centro sur, se remata una vivienda en Talca y otra en Los Ángeles. La primera es una casa de 514 metros cuadrados (160 construidos). Tienen 5 dormitorios, 4 baños y su oferta parte en 3.084 UF ($121 millones). La segunda tiene 78 m2 construidos, con 3 dormitorio y 1 baño y una oferta inicial de 1.825 UF ($72 millones). Las dos tienen entrega inmediata.

Finalmente, en el sur son tres, una en Temuco y dos en Chiloé. La primera en el pasaje Los Bambúes se remata desde 1.924 UF ($75 millones), y cuenta con 132 m2 construidos, con 3 dormitorios y 2 baños. En Ancud, Banco Estado subastará una casa de 271 m2 (159 construidos). Tiene 4 piezas y 2 baños. La oferta inicial parte en 1.985 ($78 millones). La casa en Quinchao, en tanto, la más barata del remate, tiene 211 m2 (40 construidos), 2 dormitorios y 1 baño.