“No es un ahorro, es un error estratégico”: Fedetur y hoteleros cuestionan recorte a programa de promoción turística en el Presupuesto 2026

Tanto la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) como la Asociación de Hoteleros de Chile cuestionaron el recorte de 27% que habría planteado el Ejecutivo en el Programa de Promoción Turística Internacional, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2026.

Compartir

Diversos gremios ligados al turismo salieron al paso para cuestionar la reducción que propuso el Gobierno en el proyecto de ley de Presupuesto 2026, específicamente en el rubro que les compete.

A través de un comunicado, la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) se refirió al recorte de 27% que habría planteado el Ejecutivo en el Programa de Promoción Turística Internacional (Partida 07, Programa 03) respecto del año anterior.

De acuerdo a los balances de la Dirección de Presupuestos, la reducción de los montos destinados al Programa de Atracción Turística, al contrastar el erario que se tramita en el Congreso con el de 2025, sería de 28,9%.

En los hechos, mencionan que esta decisión significa recortar los fondos que permiten posicionar a Chile como destino turístico competitivo, precisamente en un momento en que la industria se está reactivando y los países de la región aumentan sus inversiones para captar viajeros internacionales.

Actualmente, Fedetur indica que Chile destina cerca de US$7 millones a promoción turística, monto que ya era modesto en comparación con sus vecinos. Con este recorte, el país quedará con una de las inversiones más bajas de toda América Latina: mientras Ecuador destina US$30 millones, y Perú y Colombia alrededor de US$25 millones cada uno, Chile opta por reducir aún más su presencia internacional, de acuerdo a las cifras del gremio.

La presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, calificó esta medida como “una señal profundamente equivocada”.

En ese sentido, expuso que “reducir el presupuesto de promoción turística no es un ahorro, es un error estratégico. La promoción internacional es una inversión que se traduce directamente en empleo, divisas y desarrollo regional. Por cada nueve turistas extranjeros que llegan a Chile, se crea un nuevo puesto de trabajo. Con este recorte, simplemente renunciamos a seguir creciendo y generando oportunidades”.

Zalaquett recordó que el turismo sostiene más de 700 mil empleos en el país, el 7% del total nacional, y que casi la mitad son ocupados por mujeres. “El mensaje que entrega este recorte es desolador. El Estado está debilitando a una industria que impulsa regiones, fomenta la inclusión y contribuye a la cohesión social. En un contexto económico desafiante, el turismo debería ser parte de la solución, no una víctima del ajuste fiscal”, acusó.

Hoteleros también cuestionan reducción de Presupuesto

La Asociación de Hoteleros de Chile también manifestó su profunda inquietud frente al recorte de un 27% al Programa de Promoción Turística Internacional contemplado en el Presupuesto 2026, medida que —según el gremio— afectará directamente la competitividad del país y frenará el proceso de recuperación del sector turístico.

De hecho, el presidente de Hoteleros de Chile, Alberto Pirola, calificó la decisión como una señal equivocada en un momento clave para el turismo chileno. “La promoción internacional no es un lujo, es una herramienta estratégica. Disminuir estos recursos es debilitar la presencia de Chile en los mercados emisores y perder oportunidades de atraer visitantes que generan empleo, inversión y desarrollo en todo el país”, expuso.

Pirola también declaró que esta medida contradice el discurso oficial de las propias autoridades, que han reiterado públicamente que el turismo será un pilar del desarrollo sostenible. “Con este recorte, el Gobierno demuestra que su interés por desarrollar esta industria queda solo en el discurso. Medidas como esta van exactamente en sentido contrario a lo que afirman las autoridades del sector y el propio Presidente. Es una enorme cortapisa para el crecimiento del turismo y para la generación de empleo regional”, subrayó.

El dirigente añadió que la hotelería es uno de los rubros más impactados por la disminución del flujo internacional y que cada punto porcentual de crecimiento en las llegadas de visitantes se traduce directamente en mayor ocupación, inversión y formalidad laboral.

“Mientras países vecinos incrementan sus presupuestos de promoción, Chile decide reducirlos. Esa es una señal contradictoria que debilita nuestra capacidad de competir en un escenario global donde cada destino lucha por atraer turistas”, añadió.