Pudahuel rematará más de 600 maletas y especies extraviadas en el Aeropuerto: subasta va desde equipos de esquí a guitarras y electrodomésticos

La Municipalidad de Pudahuel y el Aeropuerto Arturo Merino Benítez organizan un remate de más de 661 artículos extraviados, incluyendo maletas, equipos deportivos y electrodomésticos. La subasta se llevará a cabo el 29 de octubre e incluye más de 600 mochilas, bolsos, maletas y cajas cerradas, y variados objetos como impresoras, refrigeradores, cuadros, entre otras cosas.

Compartir

Como cada año, la Municipalidad de Pudahuel junto al Aeropuerto Arturo Merino Benítez se preparan para el remate de especies extraviadas en el recinto. Para esta ocasión, la lista de especies que serán subastadas serán más de 600, con una amplia variedad de productos.

En este caso son maletas, bolsas y mochilas que no fueron reclamados por sus dueños. Entre estos también se encuentran patinetas, cuadros, gran número de elementos para la nieve, entra otras cosas, que serán entregados al mejor postor a través de una subasta online. Previo a cerrar las especies para la subasta, se realizaron avisos para quienes quisieran recuperar sus cosas perdidas. Por lo mismo, el Aeropuerto habilitó una bodega para ir dejando las diferentes especies, que ahora serán rematadas.

En los últimos años, el remate de maletas extraviadas ha llamado cada vez más la atención en Chile. Esto ya que la oferta se basa en subastar bolsos cerrados sin conocer lo que hay en su interior lo que llama la atención de los participantes. Cada año, la municipalidad de Pudahuel logra recaudar cerca de $30 millones en estos remates.

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), a cargo del remate, organiza lotes de especies y abre el remate con una postura mínima para luego adjudicarla al mejor postor.

“Estos recursos que se generan van directo al corazón de las familias con más necesidades de la comuna, al tiempo que se da la posibilidad a todos los que perdieron pertenencias de recuperarlas al contactarse con Dicrep y a quienes acuden al remate, les damos la certeza que los objetos encontrados no son intervenidos por terceros y pueden ver en vivo el remate”, explicó el alcalde de Pudahuel Ítalo Bravo.

Las fechas y lo que se rematará en esta nueva subasta del Aeropuerto Nuevo Pudahuel

El remate se realizará el miércoles 29 de octubre, y el cierre de las inscripciones será el 27 del mismo mes. Los lotes serán expuestos el jueves 23 de octubre, mientras iniciar el proceso de inscripción. Pueden participar todas las personas mayores de 18 años presentando su cédula de identidad, Clave Única y pagando la garantía dentro del plazo indicado.

La garantía general (vehículos + especies) es de $1.000.000, y la garantía solo para especies de $500.000.

En total se subastarán 661 lotes, entre lo que se incluyen aproximadamente 300 maletas extraviadas, mochilas, bolsos y otros artículos rodantes. Se trata de cosas perdidas y no reclamadas en el aeropuerto entre 2024 y 2025. Personal del lugar realizó un análisis de estas especies, para así descartar artículos ilícitos, orgánicos o prohibidos.

En total son 538 bolsos y maletas, y cerca de 100 cajas, bolsas y mochilas incluidas en el listado de la Dicrep de especies extraviadas. El resto son una amplia gama de objetos. Entre estos hay elementos deportivos, arte, instrumentos y electrodomésticos.

El listado lo completan una aspiradora marca Karcher; dos guitarras (una con funda y otra con bastones); siete lotes de skates; jarrones en cajas; un lote de pendones; tres caniles (por separado); un lote de monopatín; 10 lotes de bastones; un trípode; dos impresoras; siete lotes de coches (uno incluye una patineta y otro bastones); dos coches (por separado); dos lotes de paraguas; un lote de burritos; un lote de muletas; dos lotes de patinetas; una silla de rueda; un bulto verde; dos lotes de bultos; un bulto de cajas con un teclado y un refrigerador más un cuadro.