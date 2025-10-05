Entre $987 y $1.700 millones: los hoteles boutique que saldrán a la venta en Zapallar y Panguipulli

Los hoteles Casa Zapallar y Casa Panguipulli, hasta ahora bajo propiedad del matrimonio entre Carolina García de la Huerta y Francisco Píriz Simonetti, entrarán en proceso de venta, el que estará a cargo de la corredora de FitzRoy.

Luego de quince años en el negocio hotelero, Carolina García de la Huerta y su marido Franisco Píriz Simonetti, decidieron desprenderse de de los hoteles boutique Casa Zapallar y Casa Panguipulli.

De dicha manera, ambos recintos entrarán en proceso de venta, el que estará a cargo de la corredora de propiedades FitzRoy.

“Tiene que ver con que ya no nos dan las manos en la familia para hacerse cargo”, contó a DF García de la Huerta, periodista y quien fuera por varios años gerenta de Asuntos Corporativos de Quiñenco, como también directora y presidenta de Canal 13.

El hotel de Zapallar, el primero que adquirieron, saldrá a la venta por 43.500 UF, es decir, unos $1.700 millones. Cuenta con un terreno total de 600 metros cuadrados, 450 m2 construídos y siete habitaciones.

El de Panguipulli, en tanto, tiene un valor de 25.000 UF, es decir, más de $987 millones. En este caso se trata de un terreno de 2,5 hectáreas y un inmueble de 700 metros cuadrados, que al igual que el de Zapallar cuenta con siete habitaciones.

Todo partió en Zapallar

Carolina García de la Huerta y Francisco Píriz Simonetti eran visitantes frecuentes de Zapallar desde hace más de 30 años. De ese modo, sabían que la oferta hotelera en dicho balneario no era muy amplia.

Fue así como 2011 decidieron apostar por un proyecto hotelero en aquella comuna de la Región de Valparaíso. Y para ello le compraron la casa al pintor Pedro Erlwien.

La casa del artista la botaron y en el terreno construyeron este exclusivo hotel que queda en el centro de la comuna de Zapallar.