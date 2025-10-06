Cyber Monday: expertos estiman que ofertas alcanzan el 30%, pero alertan sobre trampa por pie en descuentos inmobiliarios

Este lunes arrancó el Cyber Monday, organizado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), evento que se extenderá hasta el miércoles 8 de octubre. En su balance, la entidad proyecta un nuevo récord de ventas con transacciones por US$490 millones.

A las cero horas de este lunes arrancó el CyberMonday 2025, organizado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), evento que se extenderá hasta el miércoles 8 de octubre.

Y hasta ahora, las cifras preliminares revelaron que las ventas ya superan la edición previa. De hecho, según reportó la CCS, en las primeras horas medidas, se efectuaron 90 mil transacciones por más de US$11 millones, lo que se traduce en un aumento de 18% respecto al inicio del Cyber Monday 2024.

Cabe destacar que en el evento de e-commerce participan 656 sitios, incluyendo 31 nuevas marcas. Además, en su balance, la CCS proyecta un nuevo récord de ventas con transacciones por US$490 millones.

Al ser consultado sobre la evolución del evento, Ignacio Vigouroux, cofundador de Descuentos Rata, señala a The Clinic que “según las fluctuaciones de precio, hasta ahora el Cyber Monday ha estado bastante dentro de lo esperable. Han habido ofertas reales en torno al 20-30% en varios productos. Y respecto a los precios inflados, generalmente esto se da mucho antes. Ahora está un poco más en retirada. Hemos detectado algunos, claro que sí, pero por lo menos a la hora de ellos de poner el precio en oferta han sido realistas”.

Respecto de en qué categorías suelen darse los descuentos inflados, Vigouroux detalla que “se suelen dar más en todo lo que es muebles, mueblería, sillones, esas cosas. Siempre, todo el año están con precios muy altos, pero coincidentemente siempre están en descuento. Es rarísimo. Pero por ejemplo, los muebles no bajan nunca, o bajan muy poquito. Y ahí yo podría decir que sí, con todas las de la ley hay unos precios inflados irrisorios”.

Ahora bien, en cuanto a los productos que tienden a alcanzar sus mejores precios durante el Cyber, el cofundador de Descuentos Rata dice que “la oportunidad para renovar celulares es esta, y la gente la aprovecha porque sí hay un descuento real, especialmente de los modelos anteriores, que todavía son celulares muy vigentes y muy buenos, especialmente los topes de línea, como por ejemplo, los iPhone, que actualmente están en el iPhone 17, pero el iPhone 15, 16 están con grandes descuentos y son celulares impecables, que funcionan muy bien”.

“Pasa lo mismo con el competidor directo que Samsung (…). Entonces, es una circunstancia que si una persona está buscando un gran celular, lo puede aprovechar”, apunta.

Por su parte, Luis Rumillanca, cofundador de Knasta, indica que “basado en esta regla de mejor precio de los últimos tres meses, podemos indicar que en este Cyber Monday ya hemos encontrado una cantidad de 160.000 productos que llegan a su mejor precio, es la cantidad más alta que hemos podido analizar en nuestros 10 años de Knasta.cl. Pero esto no significa que los descuentos sean mejores, sino más bien que hay un universo mucho más variado de descuentos y que permite llegar a más consumidores en sus gustos”.

“El comportamiento de precio inflado lo hemos identificado con mayor frecuencia en los productos de marketplace de los e-commerce, ya que cada vendedor publica sus productos a través de una tienda online, el propio vendedor define su precio, por lo tanto puede definir precios más altos previo al evento de cyber ofertas”, agrega.

Ofertas inmobiliarias del Cyber Monday

Rodrigo Aravena, director de AGS Visión Inmobiliaria, en tanto, analizó las ofertas inmobiliarias del evento electrónico, y señala que “sin duda el Cyber inmobiliario puede traer buenas ofertas. Hoy las Inmobiliarias están muy dispuestas a vender el stock disponible para entrega inmediata. Ahí estarán las mejores oportunidades y descuentos”.

“Ahora bien, hay que estar interiorizados del valor lista que poseen las viviendas que a uno le interesen, para discernir cuándo se nos presenta una buena oferta. Creo que entre un 10% y un 30% de descuento por debajo del valor normal, estará la oferta de este Cyber”, añade.

Eso sí, Aravena advierte que “no solamente de descuentos hay que estar atentos. También la rebaja del pie es importante, pues permite acceder a viviendas que normalmente están fuera de nuestro rango por no contar con el suficiente ahorro”.

“El interés por acceder a estas ofertas crece bastante entre quienes están con ánimo y ahorro suficiente para optar a una vivienda. En estas instancias, puede ser conveniente concretar el sueño, o cerrar el negocio que lleva meses en la incertidumbre. Estamos en el punto quizás más conveniente para comprar una vivienda nueva. Hay que aprovecharlo”, concluye.