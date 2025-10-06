Jorge Gallardo, oncólogo: “Si lográramos detectar cáncer de mama en etapa 1, lograríamos curaciones en cerca del 90% o 95%”

En el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Chile enfrenta un aumento del 12,87% en mortalidad en 2023, con seis mujeres falleciendo diariamente. Expertos destacan la urgencia de una detección precoz y la reciente incorporación de inmunoterapia para casos agresivos.

En un nuevo Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, octubre vuelve a teñirse de rosado, pero todavía sin cifras positivas.

De acuerdo con cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), seis mujeres mueren al día por cáncer de mama en Chile. Por su parte, el Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN) estima que cada año se diagnostican 5.640 casos nuevos en el país, lo que lo convierte en el cáncer de mayor incidencia y mortalidad entre las chilenas.

Según datos del DEIS, en 2023 fallecieron 2.263 mujeres por esta enfermedad, la cifra más alta desde que se tiene registro. Lo anterior significa que, en comparación con 2022, las defunciones por cáncer de mama a nivel nacional aumentaron en un 12,87%.

Detección precoz: el principal desafío frente al cáncer de mama

El oncólogo de la Clínica Las Condes y presidente de la Fundación Chilena para el Desarrollo de la Oncología, Jorge Gallardo, señala que uno de los principales desafíos que enfrenta Chile respecto al cáncer de mama es incrementar la detección precoz. “Si lográramos detectar cáncer de mama en etapa 1, lograríamos curaciones en cerca del 90 o 95%. Pero cuando llegamos a detectarlo en etapa 4, las tasas de curaciones son bajas”.

Sin embargo, Gallardo destaca que hoy en día existen varios tratamientos para pacientes en etapa 4, que permiten que las mujeres vivan entre cinco y ocho años más. A pesar de estos avances, el oncólogo señala que se trata de un “desafío económico gigante”, ya que “tratar a mil pacientes implica un costo de tres o cuatro millones mensuales por cada una”.

En línea con lo anterior, uno de los grandes desafíos es hacer más accesibles los medicamentos, particularmente la inmunoterapia.

En septiembre de 2025, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, anunció la incorporación al sistema público de la inmunoterapia Pembrolizumab (Keytruda®) para tratar el Cáncer de Mama Triple Negativo. Este subtipo afecta entre el 10 y 15% de las pacientes y se caracteriza por su agresividad y sus limitadas opciones terapéuticas. Se proyecta que la incorporación de esta inmunoterapia beneficiará a cerca de 650 mujeres anualmente en el sistema público.

Un aumento preocupante en mujeres jóvenes

Según Gallardo, otro de los principales desafíos es disminuir los factores de riesgo del cáncer de mama, como la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaquismo. Además, el oncólogo señala que es necesario incrementar las tasas de screening mamario y mamografías “porque el diagnóstico mucho más temprano implica, y eso lo permiten los screenings, más posibilidades de asegurar una curación”.

El oncólogo ve con preocupación el aumento de cáncer de mama entre mujeres jóvenes. “Cuando uno las ve, esas estadísticas generales no parecen tan impresionantes, no parece que sea un problema tan serio, pero en Chile, en algunas determinadas zonas, como el sector oriente de Santiago, sí lo es”, explica. Gallardo añade que “esto, a su vez, se asocia con más frecuencia al Cáncer de Mama Triple Negativo”.

Por último, Gallardo cree que faltan más campañas para que las mujeres sean conscientes de la importancia de realizarse los exámenes “y que tengan la valentía para que, si detectan algo anormal, vayan al consultorio”.