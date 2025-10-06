Nuevo Renault Koleos: llega a Chile con versión híbrida E-Tech

La tercera generación del SUV insignia de la marca se estrena en el país con dos versiones, una híbrida y otra a gasolina, en el marco de una ofensiva de productos que también contempla el arribo del Master, el nuevo Duster y el Boreal.

El nuevo Renault Koleos ya está disponible en Chile y marca el ingreso del fabricante francés al segmento de los híbridos completos en el país. Con más de 5.928 unidades vendidas desde su primera generación en 2008, este SUV de gran tamaño llega ahora en dos configuraciones. La primera es la versión Esprit Alpine E-Tech, equipada con un sistema Full Hybrid autorrecargable, y la variante Techno, con motor turbo a gasolina.

El lanzamiento forma parte del plan global International Game Plan 2027. Dicho plan contempla una inversión de 3.000 millones de euros y el desarrollo de ocho modelos fuera de Europa. En Chile, este proyecto se enlaza con la estrategia “Renaulution”, que busca reposicionar la oferta desde el volumen hacia el valor, apostando por tecnologías más eficientes, diseño renovado y mayores estándares de seguridad.

Diseño y dimensiones del nuevo Renault Koleos

El nuevo Renault Koleos adopta un lenguaje de diseño que refleja la identidad de la generación más reciente de la marca. Sus proporciones alcanzan los 4.778 mm de largo, 1.881 mm de ancho y 1.686 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.820 mm. Estas dimensiones se traducen en un habitáculo espacioso, insonorizado y con acabados de alta calidad, junto con iluminación ambiental personalizable.

La segunda fila de asientos ofrece 320 mm para las rodillas, situándose entre las más amplias del segmento. El maletero alcanza los 574 litros en la versión a gasolina y 545 litros en la híbrida. En ambos casos, ampliables hasta casi 2.000 litros con los asientos abatidos.

Motorizaciones y eficiencia

La versión Esprit Alpine E-Tech combina un motor turbo de 1.5 litros con dos propulsores eléctricos y una batería de ion-litio de 1,64 kWh. La transmisión híbrida dedicada DHT Pro permite entregar 241 hp y 350 Nm, con la capacidad de desplazarse en modo eléctrico hasta el 75% del tiempo. Sus cifras de eficiencia homologadas alcanzan 24,4 km/l en ciudad, 17,2 km/l en ciclo mixto y 14,6 km/l en carretera, con autonomías que superan los 1.000 kilómetros.

La variante Techno equipa un motor 2.0 turbo a gasolina con 235 hp y 320 Nm. Va asociado a una caja automática de doble embrague de siete marchas. Su rendimiento oficial es de 9,4 km/l en ciudad, 12,7 km/l en ciclo combinado y 15,8 km/l en carretera.

Conectividad y tecnología

Ambas versiones integran el sistema openR panorama, compuesto por tres pantallas de 12,3” de alta resolución que ofrecen acceso al sistema de navegación, datos del vehículo y plataformas de streaming como YouTube, Disney+ o Apple TV. También incorporan conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de control gestual, actualizaciones remotas y cámaras en tiempo real.

Entre el equipamiento destacan climatizador tri-zona, techo panorámico eléctrico, luces LED Pure Vision, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, y modos de manejo que incluyen Eco, Confort, Sport, Snow y AI (personalizable mediante inteligencia artificial).

La versión Esprit Alpine E-Tech añade un head up display, tapizados en cuero alcántara con bordados exclusivos, volante calefaccionado y sistema de sonido premium Bose con cancelación activa de ruido.

Seguridad y asistencias

El nuevo Renault Koleos incorpora hasta 29 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), lo que le otorga un nivel de conducción semiautónoma de nivel 2. Entre ellas figuran control crucero adaptativo con stop & go, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia, sistema de estacionamiento autónomo y cámara de visión 540° con chasis transparente.

También incluye siete airbags, control electrónico de estabilidad, alerta de punto ciego y sistema de prioridad al freno, además de estructura reforzada de alta resistencia.

Precios y próximos lanzamientos

El Koleos ya está disponible en los concesionarios de la marca en Chile, con cinco opciones de color, incluyendo Cobre Mineral para la versión Techno y Gris Satinado en la híbrida Esprit Alpine. Los precios parten en $29.990.000 para la versión a gasolina y llegan hasta $38.490.000 en la variante híbrida, con garantía de tres años o 100.000 km.

Durante el lanzamiento, Renault Chile también confirmó que en noviembre iniciará la venta del Master, en configuración furgón y minibús de 15 pasajeros. Para 2026 llegará la nueva generación del Duster, esta vez importada desde Rumania e incluyendo una variante híbrida. Y más adelante, se sumará el Boreal, un SUV de origen brasileño con motor 1.3 turbo que se posicionará un escalón por debajo del Koleos.

Con esta ofensiva, la marca busca ampliar su oferta en el mercado local y consolidar su participación en el competitivo segmento de los SUV, donde el nuevo Renault Koleos tendrá un rol protagónico.