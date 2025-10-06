Sube el puntaje para estudiar pedagogía y bajan las vacantes: cinco universidades cierran la admisión de 13 carreras para 2026

Hoy o mañana en la sala de la Cámara de Diputados se votará el proyecto de ley que busca cambiar las exigencias para estudiar pedagogía, en un contexto donde ya aumentó el puntaje mínimo para estudiar dicha carrera de cara a la admisión 2026. Expertos se encuentran divididos en torno a la iniciativa, puesto que hay quienes advierten que lo anterior podría profundizar la crisis docente, que ya está mostrando sus estragos en ciertos planteles universitarios que optaron este año por cerrar ciertos programas, mientras otros enfatizan la necesidad de aumentar la exigencia a los docentes.

Uno de los grandes debates que se ha dado en el sector educacional este año ha sido en torno a la ley que busca cambiar las exigencias para estudiar pedagogía —que se encuentra en tercer punto en la tabla de la Cámara de Diputados para ser votado en la sala—, la cual ha generado que en el caso de algunos planteles decidan cerrar sus programas por, entre otros factores, falta de demanda.

Ejemplo de ello es que, por ejemplo, haya aumentado de 502 a 626 el puntaje mínimo para estudiar pedagogía en el proceso de admisión 2026.

Ello si bien es celebrado por algunos que comentan que debe ser mejor la calidad de los docentes, al mismo tiempo es cuestionado por quienes dicen que aumentar las exigencias solo profundizará la crisis docente que vive el país.

Y es que según un estudio de Elige Educar y el Mineduc, se estima que existe un déficit de 123.789 horas docentes idóneas y de 235.602 horas docentes especialistas, lo que equivale al 6,2% y 11,7% respectivamente del total requerido en el sistema escolar chileno.

Consultado el Mineduc al respecto, comentan que durante el proceso de admisión 2026 se ofertaron de manera centralizada 2.151 programas, lo que representa un aumento de tres puntos porcentuales (71 programas) con respecto al año anterior.

Sin embargo, la oferta centralizada de programas de pedagogía alcanza los 324 programas, lo cual significa un leve descenso de 2% en comparación a la oferta de la admisión 2025 (329 programas).

Ello se traduce en una disminución de 4% en las vacantes regulares, pasando de 12.686 a 12.245.

Solange Tenorio, rectora de la UMCE e integrante de la Comisión de Fortalecimiento de Pedagogías del CRUCh, comenta que esta disminución si bien responde a múltiples factores, “son fenómenos sistémicos e indudablemente uno de esos factores importantes tiene que ver con el alza de los puntajes probablemente. Y eso lo vamos a saber claramente si es que efectivamente se aprueba la ley”.

“De hecho si uno hace las simulaciones, en el caso por ejemplo de la UMCE la matrícula disminuye en un 40%“, asegura Tenorio, aunque asegura que hay una serie de razones que desincentivan la profesión, como la evaluación docente y la complejidad de desempeñarse en el sector educativo.

Mientras que Valentina Gran, directora ejecutiva de la fundación Por Una Carrera, comenta que no cree que la baja pueda atribuirse exclusivamente al aumento de exigencias: “La calidad docente tiene que ser mejor pero no solamente el acceso, tenemos que tener más docentes pero también está el tema de la retención, ahí tienes otra problemática”.

“Pueden haber miles de motivos de por qué bajaron. Puede ser por el nivel de exigencia también, porque además piensa que para estudiar pedagogía también la carrera tiene que estar acreditada, a diferencia de las otras carreras (…). También podría ser que no llegaron a las matrículas”, dice Gran.

Zoom a los cierres de los programas de pedagogía

Fueron 13 las carreras de pedagogía que no tendrán admisión en 2026, ya sea porque se cerró definitivamente el programa o porque se suspendió su implementación.

Sin embargo, hay algunos casos como la Universidad de Playa Ancha que, pese a cerrar tres carreras, abrió dos nuevas, debido a la reorganización de las mismas.

Universidad Nombre programa sin admisión 2026 Universidad De Playa Ancha Pedagogía En Educación Física (Damas), Licenciatura En Educación Universidad De Playa Ancha Pedagogía En Educación Física (Varones), Licenciatura En Educación Universidad De Playa Ancha Pedagogía En Física, Licenciatura En Educación Universidad Mayor Pedagogía En Educación Diferencial Con Mención En Discapacidad Intelectual Universidad Mayor Pedagogía En Educación Parvularia Universidad San Sebastián Pedagogía En Educación Diferencial Universidad San Sebastián Educación Parvularia Universidad Academia De Humanismo Cristiano Pedagogía En Educación Diferencial. Mención En Dificultades Específicas Y Socioafectivas Del Aprendizaje Escolar. Licenciado/A En Educación. Universidad Academia De Humanismo Cristiano Profesor/A De Educación Media En Historia Y Ciencias Sociales. Licenciado/A En Educación. Universidad Academia De Humanismo Cristiano Profesor/A De Lengua Castellana Y Comunicación. Licenciado/A En Educación. Universidad Academia De Humanismo Cristiano Profesor De Música. Licenciado En Educación Universidad De Las Américas Educación Parvularia Universidad De Las Américas Pedagogía En Educación Diferencial

Tenorio asegura que “la preocupación no está centrada exclusivamente en que no vamos a poder abrir programas, sino en el impacto que tiene en el sistema escolar chileno, porque eso trae aparejado que muchos de los estudiantes del sistema escolar no van a recibir profesores especialistas en determinadas áreas”.

“Sabemos que hay bajas en áreas, sobre todo en las ciencias, y también en algunas regiones del sistema educativo, porque no hay profesores especialistas, sino que hay profesores de otras áreas haciendo docencia en áreas que no son propias”, explica Tenorio.

Lo mismo menciona Gran: “Más que un déficit docente que sí existe, también hay un déficit de especialidades de ciertas horas que no son cubiertas por profesores idóneos de ciertas asignaturas”.