Demre ya oficializó el aumento del puntaje mínimo para estudiar Pedagogía en 2026: pasó de 502 a 626 puntos

Este jueves 25 de septiembre, el Demre oficializó el aumento en el puntaje mínimo para estudiar la carrera de Pedagogía en 2026. Ahora, el mínimo pasó de 502 a 626 puntos. El aumento ha generado preocupación en universidades, que advierten que la medida afectará notablemente en la cantidad de ingresos a la carrera. "Ya tenemos un déficit proyectado para 2030, tenemos áreas en las que no hay profesores", advierte la directora de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor.

Este jueves 25 de septiembre, el Demre oficializó el aumento en el puntaje mínimo para estudiar Pedagogía. Ahora, el puntaje base para ingresar a la carrera pasó de 502 a 626 puntos. La medida, que comenzará a regir en este próximo Proceso de Admisión 2026, ha generado polémicas y preocupa al sector educativo.

En las pruebas de Competencia Lectora y Matemática M1, los futuros profesores deben obtener un puntaje promedio que los ubique en el percentil 60 o superior de la PAES, que desde 2023 llega a los 1.000 puntos.

El aumento ha generado preocupación en universidades, que advierten que la medida afectará notablemente en la cantidad de ingresos a la carrera. La situación genera aún mayor temor dada la baja cantidad de personas que ingresaron este 2025 a Pedagogía, cuya selección cayo en un 1,5%.

Bibiana Rendón, directora de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor, advierte que el cambio en el puntaje “es un salto tremendamente grande” y que podría afectar, a nivel nacional, entre un 40% y 45% a la matrícula.

“La evidencia señala que en promedio las carreras con ese puntaje tendrían 10, máximo 15 estudiantes en el promedio general. Entonces, efectivamente es un golpe y encubre un problema mayor en la formación de profesores”, añade.

“Ya tenemos un déficit proyectado para 2030, tenemos áreas en las que efectivamente no hay profesores”, sentencia.

Los cinco requisitos para estudiar Pedagogía a partir de 2026