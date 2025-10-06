Tatiele Silveira, entrenadora de Colo Colo, sobre las expectativas de las Albas en Copa Libertadores: “La idea es competir, encarar rivales fuertes de otros países”

Este lunes Colo Colo enfrenta a Sao Paulo por la segunda fecha de la cita continental. La entrenadora asegura que el plantel está listo para este nuevo desafío en busca de clasificar a la siguiente fase. "Confiamos en ese trabajo día a día: la entrega de las jugadoras y las ganas de ir a esa competencia. Creo que construimos este camino para ir a pelear, a competir", destaca Silveira.

En el duodécimo episodio de El Gerente, el podcast de The Clinic conducido por Nelson Osses, Tatiele Silveira, entrenadora de Colo Colo -y la primera mujer invitada a El Gerente– se refiere al presente de las Albas en la previa del segundo partido por la Copa Libertadores, torneo que el club ganó el año 2012 por primera y única vez en su historia.

“Feliz de estar en una copa internacional. La idea es competir, encarar rivales fuertes de otros países, con una mentalidad que busque que Colo Colo siga protagonizando a nivel internacional”.

Y agrega: “El presente de Colo Colo: Ganar partidos aumenta la confianza, la motivación. Muy felices por ese pequeño logro de terminar la fase regular con 26 partidos jugados y 26 ganados. Nos motiva a más. A nosotros nos fortalece para ir a esa competencia (Copa Libertadores) y probar ese nivel. Tenemos un plantel muy calificado, con grandes jugadoras. Sabemos el nivel de exigencia de la copa”.

A su vez, Silveira repasa la campaña perfecta del equipo en el torneo local (26 partidos, 26 triunfos) y asegura que el plantel está listo para competir internacionalmente contra rivales como Sao Paulo, San Lorenzo y Olimpia, que componen el Grupo C. “Confiamos en ese trabajo día a día: la entrega de las jugadoras y las ganas de ir a esa competencia. Creo que construimos este camino para ir a pelear, a competir”, destaca Silveira.

Cabe destacar que la aventura de Colo Colo ya comenzó en la cita planetaria: el pasado viernes derrotaron a Olimpia por 2-0 con un doblete de Mary Valencia. Este lunes, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Argentina, enfrentarán a Sao Paulo -que derrotó 2-0 a San Lorenzo- por el liderato del grupo.

El partido se transmitirá en la plataforma Pluto TV y en el canal de Youtube de Conmebol.



Tatiele Silveira habla de fútbol femenino, Tiane Endler y su experiencia en Brasil

Entre otros temas, Silveira reconoce la diferencia de inversión entre Brasil y Chile en fútbol femenino, pero destaca que el proyecto albo avanza en profesionalización, infraestructura y visibilidad. También plantea que la Copa Libertadores femenina debe reformarse: con más equipos, partidos de ida y vuelta y mejor calendarización. Subraya el impacto de referentes como Christiane Endler y valora el rol de Colo Colo como motor de inspiración para nuevas generaciones.

La entrenadora explica cómo aplica metodologías modernas, variantes tácticas y un trabajo multidisciplinario con psicólogos, nutricionistas y analistas de video. Habla de sus aprendizajes en Brasil, donde fue campeona nacional con Ferroviaria, y sobre la necesidad de dar más oportunidades a mujeres entrenadoras en Sudamérica.



