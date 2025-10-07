El rol de francotirador “pedagógico” de Ignacio Briones en el comando de campaña de Evelyn Matthei

El exministro de Hacienda ha sido un nombre importante al interior del comando de Matthei al momento de apuntar a las medidas económicas del resto de candidatos presidenciales. ¿Su último blanco? El "ingreso vital" de Jeannette Jara (PC), candidata del oficialismo: "No cuesta mucho hacer propuestas bien pensadas, aunque uno pueda discrepar de ellas".

Paulatinamente, una de las plataformas digitales en las cuales se ha visto al exministro Ignacio Briones (Evópoli) con mayor presencia y actividad ha sido X (antes Twitter).

Es ese el espacio por el que el exjefe de la billetera fiscal durante una parte del segundo mandato de Sebastián Piñera ha optado por apuntar sus dardos hacia las candidaturas presidenciales que están en la carrera por La Moneda.

La situación no es baladí, puesto que Briones forma parte del equipo de campaña de la candidatura de Evelyn Matthei (UDI), particularmente en el equipo económico. En esa área es desde la que Briones, economista de la Universidad Católica y con un doctorado en economía política en el Instituto de Estudios Políticos de Francia, ha buscado desacreditar propuestas de los otros abanderados, así como también marcar puntos sobre su candidata presidencial.

Por ejemplo, la semana pasada utilizó la red social para cuestionar el recorte fiscal de 6 mil millones de dólares que propone el candidato republicano, José Antonio Kast.

“Como solo José Antonio Kast sabe hacer recortes mágicos de corto plazo, debiera serle trivial detallar qué recortará y cómo. No ha podido. La discusión del presupuesto 2026 es gran ocasión para iluminarnos. Tanta modestia y voluntarismo recuerda al FA (Frente Amplio)”, escribió el extitular de Hacienda el 30 de septiembre.

Esa misma idea ha sido funcional al discurso de Matthei al referirse al tema. “Cuando nosotros hablamos de recortar 2 mil millones de dólares, eso se puede (…). Además, hemos señalado uno por uno, cuánto vamos a recortar y en qué. Cuando alguien propone recortar seis mil millones de dólares y durante 45 días no logra explicar en qué lo va a cortar, esas son las diferencias“, dijo la candidata esta mañana al ser consultada por el tema tras participar en un conversatorio de The Clinic con Pivotes.

En el sector consideran que las opiniones de Briones tienden a ser “pedagógicas”, puesto que el exministro no sólo cuestiona medidas, sino que también trata de establecer su punto de por qué, por ejemplo en el caso de Kast, sería difícil de ejecutar un recorte de tal magnitud.

Y, de hecho, el planteamiento que hizo Briones en esa ocasión —y que había reiterado días antes por televisión abierta en Canal 13, en el programa Mesa Central— fue recogido, incluso, por el ahora titular de Hacienda, Nicolás Grau, quien milita en el Frente Amplio.

Fue el día después de la cadena nacional en la que el Presidente Gabriel Boric cuestionó implícitamente a Kast por el recorte cuando Grau respaldó las palabras del mandatario sujetándose, justamente, en el argumento que había otorgado Briones con anterioridad.

“Lo que pasa (argumentando lo expuesto por el Boric) es que estamos en la discusión presupuestaria (…). Briones dice algo que tiene mucho sentido: la discusión presupuestaria es una excelente oportunidad para que el candidato Kast diga de dónde va a sacar esos 6 mil millones de dólares“, sostuvo Grau, quien fue un férreo defensor de que la idea que proponía el candidato Kast tendría un efecto directo en medidas sociales, como la gratuidad universitaria, la Pensión Garantizada Universal (PGU) o la subvención escolar.

Ignacio Briones, exministro de Hacienda.

Críticas a Jara por el programa y previos dardos a Kast

En todo caso, Briones no ha dejado únicamente a Kast como blanco, sino también a Jeannette Jara (PC), la candidata del oficialismo.

Sin ir más lejos, este lunes cuestionó el “anexo” programático que liberó la abanderada el fin de semana, en el cual dio con un documento consolidado de su candidatura presidencial. Ahí cuestionó el ingreso vital de $750 mil que propone la abanderada, a través de una “transferencia monetaria a las y los trabajadores formales, con remuneraciones equivalentes al ingreso mínimo mensual que completará el monto necesario para alcanzar el ‘ingreso vital’ de $750.000 dentro del período de gobierno“.

“Programa Jara mantiene error de diseño en su ‘sueldo vital’= $750.000 vía transferencia (¡a la Friedman!), Error básico de incentivo: por cada $1 ganado se pierde $1 de transferencia. Subsidio marginal debe ser < a ingreso marginal sin afectar significativamente orden relativo”, se refirió Briones al programa a través de una publicación en X. En el mismo posteo destinó tiempo para responder a internautas que comentaron lo que había señalado. Uno de hecho defendió que la idea de Jara se trataba de una “propuesta”.

“Hola. En desacuerdo. No cuesta mucho hacer propuestas bien pensadas, aunque uno pueda discrepar de ellas. El ‘después lo vemos’ no me parece serio“, retrucó.

En agosto, en tanto, ya había apuntado a Kast. Esa vez por el “Chao préstamo”, medida que parte del mundo político entendió como una afectación a la reforma de pensiones, particularmente sobre la PGU. “‘Chao Préstamo’ republicano reemplaza bono con garantía estatal por bono estatal. Nada cambia para afiliado: ambos a cuenta individual a tasa de mercado. ¿Ese cambio cosmético era toda su objeción a reforma que rechazaron? Reabrir debate por un gustito es meter inestabilidad”, sostuvo.

En entrevista con The Clinic ese mismo mes, en tanto, apuntó que “Kast dice que ellos tienen carácter y actitud, pero eso no basta, es una niñería. Ya lo aprendimos con este gobierno“.

Eso sí, Briones no sólo ha ejercido un rol de “francotirador” apuntando hacia otros candidatos. También ha valorado a gente desde la vereda distinta a la de él. Así fue el caso del exministro de Hacienda Mario Marcel, a quien dedicó una publicación para reconocerlo en su rol en el Gobierno.

“Quiero valorar públicamente la entrega y aporte del ministro Mario Marcel. Liderar Hacienda no es fácil: exige resistir muchas presiones, en especial de los propios. Marcel hizo gran contención. Y, sin él (y Chile Vamos), imposible una buena reforma de pensiones“, escribió. Incluso, aseveró que la persona clave en la reforma previsional “fue él, no Jara”.

Sin embargo, de igual forma deslizó una crítica, como “su gran pendiente: corregir el desvío fiscal”. No obstante, señaló que “seguro estas palabras serán criticadas por quienes ven la política en blanco y negro y no entienden que uno pueda reconocer méritos en alguien en la otra vereda política. Me da lo mismo: he visto por lo que aplauden“.