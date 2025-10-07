José Antonio Kast y ley de aborto legal discutida en el Congreso: “Es un voladero de luces, no tienen los votos”

El candidato presidencial del Partido Republicano sostuvo que no habría tiempo para discutir el proyecto en un eventual mandato suyo en La Moneda. En ese sentido, afirmó que "no vamos a impulsar ningún tema que genere división en nuestro país".

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió esta mañana a una de las medidas más comentadas del “anexo” del programa de gobierno de Jeannette Jara (PC), la abanderada del oficialismo, estrenado el domingo por la noche: el aborto legal hasta la semana 14 de gestación.

Jara sostuvo en el documento que apoyará la discusión parlamentaria por la que actualmente pasa el proyecto que envió el Gobierno al Congreso, que está en su primer trámite legislativo, y que debe pasar por las comisiones de Salud, Constitución, Justicia y Hacienda.

Si bien la legislación cuenta con respaldo por una gran mayoría del oficialismo, entre los partidos que apoyan a Jara persisten reparos sobre el tema, como es el caso de la Democracia Cristiana (DC).

En ese sentido, Kast fue consultado la mañana de este martes en Tele13 Radio por la propuesta de campaña de Jara. Al abanderado se le preguntó sobre qué haría con el proyecto, si es que llega a la Presidencia de la República.

“Yo voy a dejarlo ahí nomás. Nosotros hemos dicho que no vamos a impulsar ningún tema que genere división en el país“, afirmó el candidato. “Lo único que vamos a plantear será en cómo nos unimos para combatir el crimen organizado, el narcotráfico”, sumó.

Asimismo, afirmó que el proyecto no tendría tiempo para discutirse en el Congreso en caso de llegar al Gobierno porque “no se imaginan la pega que van a tener los primeros 90 días“.

De igual forma, en caso de que llegase a ser discutido, al preguntársele sobre si vetaría el proyecto, Kast fue conciso: “Veamos que llegue primero (…). A nuestra base le hemos dicho que este va a ser un gobierno de emergencia y que nosotros nos vamos a preocupar de temas de seguridad, porque hay una crisis enorme de seguridad“.

Y luego continuó: “Yo creo que no tienen los votos ni hoy día. Este es un verdadero voladero de luces. Miren lo que les pasó con la Democracia Cristiana“, comentó, en relación a lo delicado que es el tema para la DC, partido que tanto antes como ahora ha señalado su posición de hacer una “reserva” sobre el tema del aborto si es que este contaba con el respaldo de Jara.

“No van a tener los votos. Si no tienen los votos, obviamente no se va a avanzar. Se va a quedar ahí,”, sostuvo Kast.

José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano: “No hemos cambiado nuestras posturas”.

Tras unos minutos de conversación sobre otros temas, a Kast se le preguntó nuevamente por los principios de su candidatura, en relación al aborto. El candidato sostuvo: “Nosotros hemos mantenido una sola línea. Yo soy defensor de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Hemos señalado que en estos cuatro años nosotros tenemos que sacar adelante al país del desastre social, económico, educacional, sobre todo del desastre de la seguridad pública. No hemos cambiado nuestras posturas“.