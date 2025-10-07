La receta de Evelyn Matthei para recuperar la eficiencia del gasto público: “Necesitamos más Dorothys en el Estado, es lo que Chile requiere”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, dio inicio al ciclo de conversaciones organizado por Pivotes en colaboración con The Clinic. En la instancia, la abanderada apuntó que "Chile no necesita discursos grandilocuentes, ni de soluciones instantáneas, ni de soluciones TikTok. Necesita dirección, responsabilidad y equipos capaces de hacer que las cosas pasen".

De cara a las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, participó de un ciclo de conversaciones en el que expuso los principales lineamientos de su propuesta país, abordando temas relacionados con el rol del Estado, la economía y también la educación.

Matthei fue la aspirante a La Moneda que inauguró la serie de encuentros organizados por Pivotes, a través de su iniciativa “Hagámonos Cargo”, en colaboración con The Clinic. Y en su discurso inicial reflexionó sobre el escenario nacional, asegurando que “Chile está viviendo un momento de fatiga, fatiga económica, institucional, pero también emocional”.

“Pese a la magnitud de nuestros problemas, yo creo en Chile, creo profundamente en nuestro país. Tengo la absoluta certeza que hoy tenemos la gran oportunidad de salir de este estado de fatiga, anomia y estancamiento, a través de una coalición transversal, experimentada, comprometida con un buen futuro para todas y todos”, remarcó.

Y por lo mismo, indicó que “mi propuesta de trabajo se resume en una idea súper sencilla pero muy poderosa: para que volvamos a ser funcional institucional, económica y sobre todo socialmente, necesitamos un sobre equipo que de verdad ponga sus diferencias del pasado en el pasado y mire con optimismo y con seriedad el futuro”.

Tras ello, la candidata de Chile Vamos se refirió a cómo reconstruir el Estado, para que vuelva a ser eficiente. Sobre esto, dijo que “mi propuesta es muy clara y muy simple: necesitamos más Dorothys en el Estado, eso es lo que Chile requiere. Funcionarios públicos que hagan bien su trabajo con valentía, con responsabilidad y con profundo sentido de lo público. Servidores que crean en su labor, que cumplan sus tareas y que comprendan que el estado existe para servir”.

Junto con ello, Matthei deslizó que “Chile no necesita discursos grandilocuentes, ni de soluciones instantáneas, ni de soluciones TikTok. Necesita dirección, responsabilidad y equipos capaces de hacer que las cosas pasen. Es un país cansado del ensayo y error, y por lo tanto, debemos recuperar el valor del orden, del mérito y del cumplimiento de la palabra empeñado”.

“Tengo el convencimiento de que es posible volver a creer en el progreso, no a través de consignas o del buenismo, sino que de lo único que funciona: el trabajo serio, la institución eficiente y la visión compartida de futuro. Es nuestro turno de reencontrarnos con lo mejor de Chile y con un solo equipo volver a ser victoriosos. Estoy segura que se puede y tenemos dos estrategias, la valentía y la visión para poder lograrlo”, aseveró.