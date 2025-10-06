La cuidada estrategia republicana que explica la ausencia de José Antonio Kast de espacios televisivos

Esta mañana se volvió a cuestionar al abanderado presidencial republicano por no asistir a programas de televisión que hagan un "escrutinio" de los candidatos a La Moneda. La razón detrás de Kast de no participar en esas dinámicas radica en la idea de no cometer errores en lo que resta de campaña y, además, evitar los espacios que apelen a la emoción del entrevistado.

Fue en un Ford Galaxie —el modelo de auto que suele utilizar el Presidente de la República al participar de ceremonias importantes— en el que el periodista de TVN Pedro Carcuro paseó por Santiago con casi todos los candidatos presidenciales de la elección del 16 de noviembre. Hubo uno quien el comunicador mencionó abiertamente que se restó: José Antonio Kast, el abanderado del Partido Republicano.

La ausencia de Kast no ha pasado desapercibida únicamente en ese espacio televisivo, sino también en otros, como matinales o programas nocturnos.

Por ejemplo, la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), ha asistido a algunos de los programas matutinos que se ofrecen en la parrilla televisiva. Lo propio la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Ambas han participado de programas emitidos durante la tarde en TV, con tono de conversación más distendidos o, por el contrario, otros más severos y con la finalidad de escrutinio público a sus propuestas políticas en un eventual gobierno, como El Candidato de Mega o Candidato, llegó tu hora de TVN.

En ninguna de esas instancias ha estado Kast, salvo debates o foros presidenciales. Y eso lo resaltó la semana pasada el senador Luciano Cruz-Coke, integrante del comando de Matthei.

“Él decide no participar en programas que tienen alta audiencia y que finalmente interpelan aquellas posiciones que son relevantes para la ciudadanía en muchos temas”, dijo el parlamentario en Tele13 Radio, refiriéndose al abanderado republicano.

E insistió: “Hay personas que insisten en sólo asistir a estas instancias multilaterales (debates), donde apenas hablan y donde no se puede profundizar en ningún tema“.

Durante esta mañana al reproche también se unió la candidata oficialista, quien participó del foro presidenciable de la Fundación Chile Mujeres y El Mercurio, de la que Kast descartó asistir.

Jara dijo en ese espacio que “a mí me ha hostigado bastante por mi decisión de dejar los debates e irme a regiones después de una enorme cantidad de debates en las que estuve”, en referencia a los cuestionamientos del abanderado republicano en esos espacios a Jara, en donde Kast resaltó en varias veces la ausencia del a candidata.

“La ausencia de los programas o de quienes te entrevistan es bien particular, porque si uno quiere ser Presidente de la República tiene que estar sometido al escrutinio público. Yo el otro día estuve en un programa en el cual habían ocho periodistas. Me sentía como dando el examen un grado“, contó Jara para luego cerrar con un comentario directo a Kast: “Uno no puede estar escondido, ese es el punto“.

Las respuestas previas de Kast y la estrategia republicana detrás

El tema no es nuevo al interior del Partido Republicano. De hecho, la semana pasada Kast se refirió al asunto desde las vocerías que realiza semanalmente desde la sede de la tienda política.

En esa oportunidad cuestionó a Jara de no haber asistido a debates presidenciales en La Araucanía y en Los Ríos, donde participó junto a Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Franco Parisi (PDG) y Matthei.

“Según ella no se junta con los empresarios, pero tampoco se junta con las víctimas del terrorismo ni con las asociaciones de agricultores. Es decir, no se junta con nadie. Pero sí tiene tiempo para ir a los matinales”, retrucó Kast en esa instancia, misma en la que dijo que él estaba “expuestos a las consultas” en tales espacios.

Y también definió que “yo elijo a los programas donde yo quiero ir o no ir. Y yo dije ‘no quiero ir a los matinales’. A lo mejor voy… Una vez fui, pero pedí ciertos parámetros para que hubiera algún diálogo y no fueran puros temas emocionales“.

El factor emocional es uno relevante. Al interior de la tienda política recuerdan que esa estrategia no fue fructífera con Joaquín Lavín cuando era precandidato en la primaria de Chile Vamos y era recordado por sus apariciones continuas en espacios televisivos. Sin embargo, no resultó vencedor de su elección y se impuso Sebastián Sichel. A juicio de los republicanos, Lavín “se fatigó” en ese proceso, por lo que nunca ha sido opción para Kast participar de tales espacios.

Pero, en todo caso, en la tienda política, dicen conocedores, el plan de campaña está basado en no cometer errores. Para lo mismo, explican, la probabilidad de equivocarse se reduce si es que no se participa en espacios que puedan generar tales flancos.

Al interior del partido señalan que la decisión “no tiene que ver con los números en las encuestas“, donde Kast ha figurado en el segundo lugar frente a Jara, aunque derrotándola en segunda vuelta según esos mismos estudios. La decisión pasa, en tanto, en una tomada “con antelación de no ir a matinales ni espacios que busquen en mayor medida la emoción“.

Es justamente en estos espacios, particularmente en los de programas de escrutinio público, donde se han tocado fibras sensibles para las candidatas Matthei y Jara, en las que ambas se han emocionado. En el caso de la primera, cuando dijo consejos que se daría si volviera a ser una niña, y mientras que en el caso de Jara se produjo al conversar sobre su esposo por el que enviudó a los 21 años.