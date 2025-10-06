El inesperado flanco que abrió el ministro Carlos Montes con Jeannette Jara y la incomodidad que suscitaron sus palabras en La Moneda

El Gobierno esperaba que, tras la entrevista del fin de semana, el ministro de Vivienda y Urbanismo lograra poner fin a los cuestionamientos que venía recibiendo tanto de Evelyn Matthei —por una supuesta deuda del Estado con proveedores— como de Jeannette Jara, quien criticó el lento avance de la reconstrucción en Viña del Mar. Sin embargo, lejos de cerrar el flanco, el secretario de Estado terminó tensionando aún más la relación con el comando oficialista, lo que generó preocupación en La Moneda.

Fue durante este fin de semana que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), abordó las críticas que la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), realizó sobre el ritmo de la reconstrucción en Viña del Mar. Sin embargo, su respuesta, más que aclarar, abrió nuevos flancos en La Moneda, según reconocen fuentes de Gobierno.

“La situación me parece impresentable. Francamente, no encuentro que haya nada que la justifique. Evidentemente, en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad”, dijo Jara la semana pasada en CNN Chile al ser consultada por el lento avance de la reconstrucción.

Montes respondió en Estado Nacional (TVN) el domingo, donde reconoció que a él también le “desespera” el ritmo del proceso, aunque buscó bajar el tono del conflicto: aseguró no haber tenido diálogo con la candidata y que incluso le había hecho llegar un informe con los avances del ministerio.

No obstante, sus declaraciones posteriores generaron inquietud en Palacio. Y es que el ministro señaló que “hay gente que trabaja en el ministerio y que está en el equipo de ella también. Hay un diálogo mayor, pero a lo mejor ha faltado información”. Luego, fue más allá al afirmar que “la mano derecha” del dueño del terreno de la toma de San Antonio participa en el comando de Jara.

Las palabras de Montes no pasaron inadvertidas este lunes. Desde una actividad en la fundación Chile Mujeres, la abanderada respondió: “Si hay alguien que el ministro Montes conozca, que lo diga con la verdad. Desconozco a qué se refiere”.

No se quedó sólo allí. Retrucó el punto y afirmó que “más que especular sobre lo que él quiso decir, lo que me preocupa es que la gente en Viña necesita su casa, y llevamos mucho tiempo sin que esas viviendas estén construidas”.

Sobre los eventuales vínculos entre funcionarios del ministerio y personas relacionadas con la toma, Jara fue tajante: “No me quedó claro si se refería a los dueños del terreno o a la gente en la toma. Creo que él tendrá que dar las explicaciones y hacerse cargo de sus palabras”.

La preocupación en La Moneda

En La Moneda hay posturas divididas: mientras algunos restan dramatismo al cruce, otros admiten que se trata de un flanco inesperado y poco conveniente en plena etapa de instalación del programa detallado que entregó Jara.

“No ayuda que un ministro y una exministra se enfrenten públicamente sobre una política que ambos reconocen que ha tenido dificultades”, admite una fuente del oficialismo.

Sobre esto, además, destacan que se abre esta “disputa” de manera inesperada, en medio de otra que La Moneda está tratando de contener: la discusión de la Ley de Presupuestos, que generó un cortocircuito entre el Gobierno y Jara al momento de no considerar la “glosa republicana” que dispone de ingresos a libre disposición a la administración entrante, lo que ha sido cuestionado por candidatos de oposición y la propia Jara.

Con todo, la ministra Vallejo afirmó que la polémica de Montes, en realidad, “no es tema, porque el propio comando aclaró que eso (los dichos del ministro) no era tal”. Además, descartó que el tema se haya tratado con el comité político o con el Presidente de la República.

Sobre el conflicto con Montes, dicha tensión no es nueva. En abril, durante una actividad de Techo Chile, el ministro elogió públicamente a Carolina Tohá, entonces precandidata presidencial del Socialismo Democrático: “La quiero mucho, nos conocemos hace muchos años. Creo que sería una gran presidenta para Chile”.

La frase generó molestia en el Partido Comunista y en el entorno de Jara, quien respondió al día siguiente en Radio Cooperativa: “Cuando uno está de ministro, tiene que ser muy cauteloso porque tiene responsabilidades de Estado. Creo que se equivocó”.

Ahora, a semanas de iniciarse formalmente la campaña presidencial, el nuevo roce entre ambos reabre tensiones internas en el oficialismo y pone a prueba la capacidad del Gobierno para contener conflictos en medio de un escenario electoral cada vez más sensible.

Además, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, había sido muy dura con el ministro de Vivienda en las últimas semanas, por la crisis financiera del Minvu y el lento avance de viviendas sociales.

La declaración del ministro

El ministro evitó referirse al tema una vez abordado por la prensa en el ingreso del Ministerio. Sin embargo, horas más tarde publicó una declaración en donde advierte: “No tengo ni he buscado controversias, ni he querido responder a candidaturas electorales más que con la intención de aclarar ciertos puntos de la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fomentando así el diálogo constructivo en materia de vivienda”.

En esa línea, respecto a los posibles individuos que están colaborando en el comando de Jara y aquellos relacionados con la toma de San Antonio, explicó: “Señalé de un ciudadano que, en el marco de sus derechos políticos, apoyaría a una candidatura, reitero que corresponde a un ejemplo, mencionado en una conversación privada, que demostraría la diversidad de posiciones que existe en la sociedad. En ningún caso busqué individualizar ni establecer implicaciones políticas de ningún tipo. Lo que quise destacar es que hay diálogos diversos que son parte del ejercicio democrático.

A eso, agregó, así como en la entrevista de TVN, que ” no tengo antecedentes de que existan funcionarios públicos que realicen actividad política dentro de su horario laboral. Los funcionarios públicos, como cualquier ciudadano, tienen derecho a ejercer sus derechos políticos siempre y cuando no contravengan lo establecido por la Contraloría”.