Tras cuestionamientos, Festival REC cambia de organizadores y abre licitación para versión 2026: “El festival siempre ha sido gratuito, y eso no cambiará”

La gerenta general de Desarrolla Biobío, Macarena Vera, adelanta los lineamientos del nuevo REC 2026, que se organizará mediante licitación pública, con énfasis regional y manteniendo su carácter gratuito.

El Festival REC 2026 ya comienza a tomar forma, luego de que el Concejo Regional decidiera traspasar la organización del evento a Desarrolla Biobío, tras la salida de Teatro Biobío y en medio de los cuestionamientos a la última rendición de cuentas realizada por dicha entidad.

Finalmente, con 27 votos a favor, el Consejo Regional aprobó la entrega de $1.800 millones, de los cuales $1.700 millones se destinarán a una licitación pública regida por la Ley de Compras, mientras que $100 millones se utilizarán para ejecución directa por parte de la corporación. El convenio se extenderá hasta diciembre de 2027.

Ya con la versión 2026 en marcha, Macarena Vera, gerenta general de Desarrolla Biobío, adelantó algunos detalles de la nueva edición, que tendrá como uno de sus grandes cambios la apertura de una licitación a través del Mercado Público para ejecutar el presupuesto destinado al festival. El año pasado, el evento tuvo como gran invitado a los británicos Suede.

La gerenta aseguró que el punto de partida será lo realizado en la versión anterior, y que el objetivo es seguir mejorando. Pese al cambio en la forma de ejecución del proyecto, enfatizó que hay aspectos que no se modificarán, como la gratuidad del evento.

“El festival siempre ha sido gratuito, y eso no cambiará. Es un evento de la Región del Biobío con proyección internacional. No hay duda al respecto. Estamos enfocados en ejecutar de la mejor manera los recursos financieros y, al mismo tiempo, seguir mejorando la calidad del REC, pero sin perder su esencia de festival gratuito”, afirmó.

Vera también destacó el desafío de elevar los estándares del evento: “Tenemos el desafío de realizar un REC mejor y más espectacular que en los últimos años. Por supuesto que debemos mantener esos niveles de calidad y seguir convocando artistas internacionales, mejorando cada vez más. Eso forma parte de nuestra propuesta”.

En cuanto a la licitación, explicó que el proceso “incluye todo lo relacionado con las estadías y gestiones internacionales. Estamos trabajando con las personas idóneas dentro de la corporación, que son las encargadas de velar por la calidad del festival. Pronto lanzaremos la licitación para que se conozcan en detalle los requisitos mínimos que solicitamos para la edición del REC 2026”.

Este primer REC bajo la administración de Desarrolla Biobío busca ser el inicio de un modelo más progresivo, donde la cooperación público-privada tome un rol fundamental.

“Lo que estamos buscando es definir un nuevo modelo de negocio, más progresivo, que permita contar con aportes y alianzas con el sector privado y con distintas organizaciones. Estamos muy contentos, porque ha habido mucho interés en sumarse al proyecto”, señaló.

Además, añadió que el objetivo es descentralizar el festival: “Esta licitación busca asegurar que el mejor oferente sea quien lleve adelante el REC 2026. Lo más importante es que no vamos a perder la identidad local. Pediremos que se incorpore talento y proveedores de la región”, asegura la gerenta.

Para el nuevo organizador la idea es que el REC 2026 no se limite solo a Concepción “sino que pueda llegar a más comunas. La región tiene 33 comunas, y queremos acercar este festival de rock y música a la mayor cantidad posible de ellas. Esa es una de las solicitudes que vamos a incluir dentro del proceso de licitación, aprovechando los aportes y la colaboración que podamos conseguir”.

En su última edición aparte de Suede estuvo Garbage, Julieta Venegas, Ana Tijoux, Los Tres y Lucybell, entre otros artistas, un cartel de alta factura que el organizadora ahora busca repetir o incluso mejorar de cara al próximo año.