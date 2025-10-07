El paso de Marilina Bertoldi por Chile: la heroína del rock argentino que rinde homenaje a Charly García y Sumo en su último álbum nominado a los Latin Grammy

Marilina Bertoldi celebró su primer show en solitario en Chile, repasando su más reciente álbum nominado a los Latin Grammy y mostrando su evolución hacia un sonido bailable. En conversación con The Clinic, la artista reflexionó sobre su trayectoria, la música contemporánea y la actualidad política de Argentina.

Este fin de semana, Marilina Bertoldi ofreció su primer show en solitario en Sala Metrónomo, con el objetivo de seguir haciendo crecer su base de fanáticos en Chile. Fue un espectáculo por momentos frenético y, en otros, más íntimo, donde repasó su más reciente trabajo, “Para quién trabajás Volumen 1”, nominado a Mejor Álbum Alternativo en los Latin Grammy.

En Argentina, Marilina Bertoldi ha tenido una carrera en constante ascenso, con conciertos cada vez más multitudinarios. Por ejemplo, el próximo mes de noviembre se presentará en un recinto para 10 mil personas en la ciudad de Buenos Aires. Además, tiene una segunda nominación a los Latin Grammy, en la categoría Mejor Álbum de Rock por “Luna en Obras”, su trabajo en vivo.

Todos estos logros forman parte de la puesta en escena de una de las mujeres que salvaguarda la herencia del rock argentino en medio de una avalancha de artistas urbanos que llenan estadios y dominan las playlists latinoamericanas.

En medio de su paso por Chile, Marilina Bertoldi conversó con The Clinic en el marco de la gira de su más reciente álbum, un trabajo que se aleja de las guitarras afiladas para acercarse a los sintetizadores ochenteros, lleno de referencias a artistas transandinos como Charly García o Sumo.

La cantante explica las razones para su transición hacia un sonido más bailable. Una de ellas es el cambio de programa con el que trabaja, de Pro Tools a Ableton Live, que ofrece una variedad de recursos “que te llevan naturalmente a componer con sintetizadores. Todo se vuelve mucho más maleable; las posibilidades son infinitas”, dice la argentina.

A esto suma otra razón: la velocidad del disco, un “up tempo” con BPMs rápidos. “Quise hacerlo así para evitar que la gente cayera demasiado en las temáticas duras de la realidad argentina y del mundo. Los sintetizadores le dan un toque más alegre, como para decir: ‘sí, la letra habla de esto, pero vamos para arriba, para adelante, porque ya es bastante bajonero todo’”.

Su mirada del Gobierno de Milei

Bertoldi ha sido crítica con el gobierno de Javier Milei. Ya en 2023 alertaba que votar por el actual mandatario era “votar por alguien homofóbico, racista, clasista, misógino y anti-Argentina”. Sobre cómo vive la actualidad argentina, dice: “A veces tiene que ver más conmigo, en lo personal y en mis vínculos, y otras veces con la realidad en general. Creo que todo se volvió tan pesado y duro que terminó invadiendo incluso mis relaciones, hasta el punto en que ya no puedo estar presente, porque estoy más preocupada y aterrorizada por lo que está pasando”.

Milei también ha tenido varios enfrentamientos públicos con artistas mujeres como Cecilia Roth y Lali Espósito, a quienes ha denigrado sin tapujos. Ante esto, Bertoldi comenta: “Lo está haciendo con varios artistas; lo hacen otros políticos, de derecha, exactamente en este momento: son todos iguales. Es el mismo plan que aplican con artistas, casi siempre mujeres jóvenes. En Estados Unidos, por ejemplo, lo vemos con Taylor Swift y otras artistas; es algo que pasa una y otra vez, un modus operandi repetido para acosar a la gente. Los bombardean con un montón de cosas horribles y actúan muy rápido”.

Un nombre en Chile

A pesar de su trayectoria de más de una década, Marilina Bertoldi recién busca abrirse camino en Chile. “Es loco, porque Chile está tan cerca y siento que es un lugar tan lindo para venir. Siempre que en Argentina empezamos a salir un poco, nos vamos directo a Uruguay. Me habían invitado y no podía creer el país que me estaba encontrando: la gente divina, lo bien organizado que estaba todo, lo amorosos y respetuosos que eran. Dije, ¿por qué no venimos acá más seguido? Es un viaje tan corto, misma franja horaria… Todo estaba dispuesto para que sea perfecto, y la verdad es que me da mucha gana venir más seguido”.

Antes del show, la artista aún no sabía con qué público se iba a encontrar: “Tengo un poco de miedo para ver si conocen el tema, si el show les va a parecer muy largo, si solo conocen lo último… Estoy con esas dudas. Ojalá me encuentre con algo bueno”.

Otro punto de la relación con Chile se dio en 2022 con Javiera Mena. “Es más, esa canción nunca la cantamos en vivo ni una sola vez; fue en una situación muy particular, no era un show nuestro. Pero sí, participar con ella, que es una gran referente no solo para mí sino para muchos artistas, fue todo un privilegio. Fue la primera vez que colaboré en un disco con alguien: fue con ella. Y fue ese primer inicio, un comienzo que fue medio raro porque yo no vine a tocar después de eso. Entonces vamos a ver qué pasa un poco más adelante, mientras empecemos a venir más seguido”.