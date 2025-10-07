Serie histórica de Arturo Prat y trabajos dirigidos por Matías Bize y Boris Quercia, entre los 17 ganadores del Fondo CNTV que entregó más de cinco mil millones

El Fondo CNTV anunció los 17 proyectos ganadores de su versión N°33, que recibirán más de cinco mil millones de pesos. Entre las producciones destacan series históricas sobre Arturo Prat, ficciones dirigidas por Matías Bize y Boris Quercia, documentales regionales y programas infantiles para distintos rangos de edad.

El Consejo Nacional de Televisión dio a conocer los 17 proyectos audiovisuales que resultaron seleccionados en la versión N°33 del Fondo CNTV, que en esta oportunidad adjudicó más de cinco mil millones de pesos para financiar programas de televisión.

Según informó el propio CNTV, en la edición 2025 de este concurso público postularon 230 proyectos en sus ocho líneas. Del total de los ganadores, ocho corresponden a regiones distintas a la Metropolitana.

En definitiva, los proyectos seleccionados incluyen dos series históricas, dos programas de no ficción, dos de ficción, cuatro de procedencia comunitaria, dos de procedencia regional, uno de nuevas temporadas, dos producciones para el público preescolar (de 3 a 6 años) y dos proyectos infantiles para niños y niñas de entre 7 y 15 años.

Línea Series Históricas

En la categoría Series Históricas, los ganadores fueron “Guardianes del Pasado: Las Momias Chinchorro”, miniserie de tres capítulos que explora la cultura Chinchorro, creadora de las momias más antiguas del mundo. Dirigida por Fernando Garabedian y producida por María Ignacia Imboden, la serie es presentada por Puertovisual Ltda. y se adjudica $231.323.197 del Fondo CNTV.

En la misma línea, la miniserie de ficción histórica “Prat, el hombre detrás del héroe” también fue una de las ganadoras. Relata la vida de Arturo Prat desde su infancia hasta su muerte en el Combate Naval de Iquique. Presentada por Mazal Producciones, está dirigida por Sebastián Araya y producida por Andrea Undurraga, y se adjudica $603.873.249 del Fondo CNTV.

Línea Ficción

En la categoría Ficción, la serie “El Salar de Kenchikka” se adjudicó más de 600 millones de pesos. Producida por Rodrigo Bastidas, sigue a Jorge, un arquitecto que, tras el suicidio de su hijo Martín, se sumerge en el mundo virtual donde él pasaba gran parte de su tiempo. Allí descubre que Martín, bajo el alias Kenchikka, había creado múltiples mundos digitales en VRChat, donde mantenía vínculos afectivos y una vida paralela.

La serie utiliza acción real combinada con animación 3D (Machinima), filmada directamente en entornos virtuales. Está dirigida por Matías Bize (La memoria del agua, El castigo) y Alejandro Bazzano (La casa de papel).

En la misma línea, la miniserie “¿Has visto a Pablo?” también fue seleccionada. Basada en hechos reales, narra la historia de Aníbal, Isabel, Carlos y Pablo, cuatro amigos socialistas en los años 70 separados por la dictadura y una supuesta traición. La serie alterna entre el presente y flashbacks de su juventud, planteando dudas sobre la verdadera identidad de Pablo y su rol durante la represión.

Dirigida por Tatiana Gaviola, producida por Mauricio Dupuis y presentada por Octubre Producciones de Cine y TV Ltda., se adjudica $602.185.490 del Fondo CNTV.

¿Has visto a Pablo?

Línea No Ficción

En la categoría No Ficción, uno de los ganadores fue “Teleanálisis, imágenes de libertad”, serie documental de diez capítulos que rescata y revisita el archivo de Teleanálisis (1984–1989), noticiero clandestino que documentó la resistencia a la dictadura chilena.

La serie es conducida por la periodista Javiera Góngora, hija del editor original Augusto Góngora, y entrelaza testimonios actuales con material de archivo, reflexionando sobre el periodismo independiente, la censura y la memoria.

Augusto Góngora en Teleanálisis

El archivo utilizado está declarado Monumento Nacional y forma parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. La serie está dirigida por Carlos Moena, producida por Fernando Acuña y presentada por Más Imagen Ltda. Se adjudicó $244.111.430 del Fondo CNTV.



El otro documental ganador es “Bitácora del Fin del Mundo”, producción de seis capítulos que acompaña a ilustradores naturalistas en sus travesías por distintos ecosistemas de Chile. Cada episodio sigue a un artista en su proceso creativo en terreno, revelando la belleza y fragilidad del entorno a través de sus bitácoras ilustradas.

La serie ofrece una mirada fresca y artística a temas ya tratados en televisión, utilizando la sensibilidad de la ilustración para traducir el conocimiento científico en una experiencia visual y emocional. Dirigida por David Guzmán, producida por Pablo Arias y presentada por Tres Tercios, se adjudica $290.864.926 del Fondo CNTV.

Línea Regional

En la Línea Regional, la serie de ficción “Una noche de San Valentín” fue una de las seleccionadas. Ambientada en Valparaíso, cuenta con cuatro capítulos que entrelazan historias de amor, pérdida y reencuentros durante un solo día y noche, marcados por un fenómeno extraordinario: una aurora boreal visible en el cielo porteño.

La serie está dirigida por Boris Quercia, producida por Andrés Matamala y presentada por Waiki Films (Región de Valparaíso). Se adjudica $585.118.407 del Fondo CNTV.

El otro ganador de esta línea es el documental “Voces del Bicentenario de Chiloé”, serie de diez capítulos que recorre las comunas del archipiélago conmemorando los 200 años de su anexión a Chile.

Está dirigida por Leandro Muñoz, producida por José Ramón Agüero y presentada por Corcovado (Región de Los Lagos). Se adjudicó más de 126 millones.

Programas infantiles

El Fondo CNTV cuenta con varias líneas dedicadas a contenidos infantiles. En primer lugar, la categoría dirigida a niños y niñas de 3 a 6 años incluye las series “Coco y Yoko”, presentada por Zumbástico Spa, dirigida por Raúl “Robin” Morales y producida por Gabriel Noé. Se adjudicó $341.139.180 del Fondo CNTV.



También destaca “Petra”, serie dirigida por Miguel Soffia y producida por Camila Maureira, que corresponde a una coproducción internacional entre Chile y Canadá. Recibió $336.322.647 del Fondo CNTV.



“Coco y Yoko”

En la línea para el público de 7 a 15 años, fue seleccionada la serie “Dani explica la ficción”, presentada por Luzoro y Ortega Producciones, bajo la dirección de Constanza Luzoro y la producción de María Graciela Severino. Se adjudica del Fondo CNTV $374.579.424.

Otra de las ganadoras es “Mi (ex) mejor amigo imaginario”, presentada por Estudio Lunes Spa, dirigida por José Ignacio Navarro y producida por Cecilia Baeriswyl. Esta producción recibe del Fondo CNTV $320.001.007.

Línea Comunitaria

En la Línea Comunitaria, fue seleccionada “Población Las Viudas”, serie documental de cuatro capítulos de 20 minutos cada uno que reconstruye la historia de la Población O’Higgins en Rancagua, conocida popularmente como Población Las Viudas. l. Dirige y escribe Rodrigo Díaz, produce Paola Iriarte y presenta: Arriero Producciones SPA. Se adjudicó $54.427.683 del Fondo CNTV.



También destaca “Bello Barrio”, serie documental que recorre cuatro barrios representativos de Antofagasta, mostrando historias de vecinos con liderazgos singulares que reflejan la vida cotidiana de la “Perla del Norte”.

Otra de las seleccionadas es “Activos y felices, es tiempo de vivir en plenitud”, programa dirigido a adultos mayores que busca mejorar su calidad de vida abordando temas de educación, salud y comunidad en Quilicura, comuna donde la población mayor está en crecimiento. Se adjudicó $54.844.933 del Fondo CNTV.



Finalmente, “Racconto” es una serie documental de televisión de ocho capítulos de 25 minutos que explora la vida de destacados personajes del pasado de Talca, conducida por la talquina Angélica Reid. Obtuvo $53.326.842 del Fondo CNTV.



Línea Nuevas Temporadas

En la Línea Nuevas Temporadas, el proyecto seleccionado fue “Los niños del agua”, serie documental donde niños y niñas del mundo descubren y promueven el conocimiento de antiguas civilizaciones para proteger el tesoro más importante que han heredado: el agua.

La primera temporada se llevó a cabo en América Latina y África, mientras que en la segunda temporada el programa viajará por las aguas polinesias de Rapa Nui, Calcuta y el río sagrado Ganges en la India.

La primera temporada fue reconocida a nivel latinoamericano por los Premios PRODU 2024 como Mejor Programa o Serie sobre Sostenibilidad. Presentada por Raki Producciones Limitada, dirigida por Catalina Penroz, recibe del Fondo CNTV $163.674.142.











