Smartdiago, la app que gracias a pruebas de movilidad acelera el diagnóstico de enfermedades musculoesqueléticas

Un equipo de la Universidad de Chile desarrolla una aplicación móvil llamada Smartdiago que permite aplicar pruebas de movilidad a distancia para apoyar el diagnóstico de patologías musculoesqueléticas, reducir las listas de espera y mejorar la atención de pacientes.

La escasez de especialistas prolonga las esperas por años en el sistema público y meses en el privado. Esta situación agrava pronósticos, deteriorando la calidad de vida y aumentando costos por ausentismo laboral, entre otros. Es en eso donde busca ayudar Smartdiago, en el diagnóstico inicial de las patologías musculoesqueléticas se basa frecuentemente en realizar movimientos específicos para valorar la movilidad general y ver la capacidad física como por ejemplo sentarse-pararse, en el caso de la artrosis.

El profesor Carlos Cruz, de la Escuela de Kinesiología, y el profesor Mauricio Cerda, académico del ICBM y subdirector del Centro de Informática Médica y Telemedicina, desarrollaron en el 2022 una herramienta para la medición automatizada mediante inteligencia artificial del test sentarse-pararse, utilizando la cámara del teléfono móvil. Así, se desarrolla este examen, que cuenta las veces que el paciente se levanta y se sienta de una silla tantas veces como pueda durante treinta segundos. Pues, los resultados obtenidos de la prueba combinados con antecedentes demográficos permiten analizar la fragilidad y el rendimiento motor de los individuos.

En 2025, con la incorporación del traumatólogo Maximiliano Barahona, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile junto a la profesora Caterine Galaz, de la Facultad de Ciencias Sociales; el kinesiólogo Diego Vicente, y el experto en transferencia tecnológica Carlos Márquez, el grupo busca generar una solución flexible que permita categorizar según las necesidades del hospital o centro de salud, Dicho producto recibió el nombre de “Smartdiago”.

¿Qué es Smartdiago?

Se trata de una aplicación para el celular que funciona en base al uso de la cámara del teléfono. Sirve para aplicar diferentes test de movilidad y funcionalidad en base a la estimación de postura. El objetivo del proyecto Fondef IT, dirigido por el doctor Cerda, y cuyo director alterno es el profesor Cruz, es probar y revisar su uso asistencial, en las categorías que sean de interés para los diferentes centros asistenciales y que sirvan para la derivación de los y las pacientes, validando su eficacia en patologías musculoesqueléticas.

Cerda señaló que si bien Smartdiago se utiliza para evaluar potencia muscular, “su uso para ayudar en la realización de pruebas a personas para detectar de manera precoz una enfermedad o problema de salud, en el área de traumatología y en condiciones reales, y su comparación con la selección tradicional, mediante la evaluación hecha de forma presencial por profesionales de la salud. Así como el modelo de cómo usar la información que recabe el sistema para dar acceso, acelerar las listas de espera y facilitar el diagnóstico por el especialista, requiere de un estudio clínico prospectivo“.

En este sentido, el proyecto cuenta con el apoyo del Servicio de Salud Metropolitano Norte, Hospital San José y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El objetivo general de este proyecto es escalar y mejorar “Smartdiago”, aumentando su nivel de madurez tecnológica, y su posible eficacia en patologías musculoesqueléticas.

Priorizar atenciones y mejorar la gestión en listas de espera

Este proyecto plantea los siguientes tres objetivos específicos, explican los investigadores: implementar una interfaz para usuarios y usuarias a distancia, de fácil uso y que pueda ser instalado en cualquier teléfono inteligente, “lo que ya probamos con el examen de sentarse-pararse”, dice Cerda. Pero, además, realizar un estudio clínico de 194 sujetos, a quienes evaluarán con “Smartdiago” y con un traumatólogo especialista o profesional según el tipo de paciente, en casos de artrosis rodilla y cadera, dolor lumbar y síndrome manguito rotador del hombro, para comparar los resultados y márgenes de error. Y, por último, elaborar estrategias de validación de normativas y regulaciones y para protección intelectual.

“A corto plazo, buscamos ofrecer un servicio de apoyo inteligente para el diagnóstico remoto de enfermedades musculoesqueléticas, que pueda ser utilizado tanto por prestadores de salud públicos y privados asociados a servicios de traumatología como por los propios pacientes. Este servicio permitirá priorizar la atención según los criterios institucionales y podrá contribuir, por ejemplo, a la gestión de las listas de espera. Y, más adelante, probar su uso a nivel de salud laboral”.