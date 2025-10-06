Cementerio General cerrará temporalmente sectores ante deterioro de estructura: realizarán evaluaciones técnicas para avanzar en recuperación

Por "avanzado deterioro estructural que presentan estas áreas", el Cementerio General cerrará temporalmente los patios 112 (entero), 117 (galerías 8,10,11 y 13), galería 14 y el patio 34 (pabellones 2 al 7). Esto, para evaluar eventuales intervenciones.

Compartir

En el marco del deterioro de estructura que enfrenta el Cementerio General de Santiago, especialmente con algunas zonas más afectadas que otras, la institución tomó la decisión de cerrar sectores temporalmente, para avanzar en su remodelación.

El Cementerio General dio a conocer esta información, anticipando que responde a motivos de seguridad. “Informamos a nuestra comunidad que, por razones de seguridad, algunos sectores del Cementerio General permanecerán clausurados temporalmente. Los sectores afectados corresponden a: Patio 112; patio 117/galerías 8, 10, 11, 13; galería 14 entre calle Nueva Horwitz y Horwitz.; patio 34- pabellones 2 al 7″, detalló la administración.

Según remarcaron a través de un comunicado, esto busca resguardar la seguridad de visitantes y personal por el “avanzado deterioro estructural que presentan estas áreas”.

El deterioro del Cementerio General es una realidad que ha afectado al recinto hace un tiempo. Por un lado, la estructura antigua ha ido cediendo con el tiempo, mientras que por otro lado se registran constante robos de objetos, destrucción de mausoleos e incluso profanaciones de tumbas.

Respecto a los sectores cerrados temporalmente, la administración del recinto de 86 hectáreas remarcó que “es importante señalar que en estos espacios se encuentran sepulturas de gran valor simbólico e histórico, que reciben un constante flujo de visitantes en el marco de peregrinaciones y homenajes”.

Por lo mismo, enfatizaron que “se ha restringido el acceso mientras se llevan a cabo las evaluaciones técnicas y se proyectan las medidas de conservación necesarias, con el fin de prevenir accidentes y proteger la integridad de todas las personas”.