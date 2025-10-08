A casi un mes de las elecciones presidenciales, con Boric en forma telemática y la participación de Dorothy Pérez: los detalles de Enade 2025

El próximo martes 14 de octubre, en Metropolitan Santiago, se llevará a cabo el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, evento que reunirá a casi todos los candidatos que buscan llegar a La Moneda.

El próximo martes 14 de octubre, en Metropolitan Santiago, se llevará a cabo la versión número 47 del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), un evento que reunirá a casi todos los candidatos que buscan llegar a La Moneda. Además, por primera vez desde que asumió, el Presidente Gabriel Boric participará de forma telemática.

Según ha adelantado el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) la cita empresarial “será un espacio estratégico imperdible sobre las acciones que debemos impulsar como país para avanzar hacia un crecimiento radical y sostenible”.

Por otro lado, Icare tituló el encuentro bajo el lema Verba et Facta —palabras y hechos—, lo que, precisó la entidad, “se entiende que las palabras responsables inspiran, convocan y generan confianza, pero solo las acciones dan sentido real”.

En un comunicado, Icare mencionó que en Enade 2024 se planteó “el crecimiento como una necesidad ineludible para el país, aunque quedó claro que Chile debe aspirar a más, pues el consenso alcanzado es solo un punto de partida”.

“En la versión anterior, tanto el Presidente de la República como los expositores coincidieron en que crecer resulta esencial para dejar atrás el estancamiento: sin crecimiento no es posible generar empleo, atraer inversión ni asegurar un progreso social sostenible. Hoy las cifras respaldan esta visión y el acuerdo ya está establecido; sobre esa base sólida es posible avanzar”, agrega.

El cronograma de Enade 2025

Enade 2025 iniciará con un bloque en el que participará Holger Paulmann en su rol como presidente de Icare; también asistirá Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); mientras que el Presidente Gabriel Boric acudirá de manera telemática —aunque el horario sigue sujeto a confirmación—.

Luego, en el segundo bloque expondrá el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y ya en el tercero, bajo el lema “Hacedores de Chile”, concurrirán Mario Kreutzberger, como representante de la sociedad civil y directorio honorario de Teletón; Soraya Kassis, en representación de Empresas por Chile; y el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Juan Carlos de la Llera. La vicepresidenta de Icare, Mónica Álvarez, moderará el encuentro.

Posteriormente, la contralora General de la República, Dorothy Pérez, tendrá una exposición en solitario, que se titula “Mejor control para la buena gobernanza”.

Finalmente, el evento terminará con un panel de casi todos los candidatos presidenciales. Según informó Icare, Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls están confirmados. Mientras que, Eduardo Artés todavía no confirma su asistencia.

El encuentro entre los candidatos se realizará a casi un mes del 16 de noviembre, fecha en que se realizará la primera vuelta presidencial.



