Con show gratuito de Marineros y Pau debuta este sábado la primera edición de Mercadito Las Telas en Independencia

Este 11 y 12 de octubre, el Barrio Las Telas en Independencia inaugura su primer mercado urbano con entrada liberada, música en vivo, más de 20 expositores y una propuesta gastronómica local, impulsando el desarrollo económico y cultural de la comuna.

Este sábado 11 y domingo 12 de octubre se llevará a cabo la primera edición del Mercadito Las Telas, en el emblemático Barrio Las Telas de la comuna de Independencia. Este mercado urbano —que tendrá entrada liberada— estará ubicado en el pasaje Beltrán Mathieu esquina Avenida Independencia 250 y funcionará de 12:00 a 18:00 horas.

La instancia, organizada por Independencia Ciudadana, la Corporación de Innovación y Desarrollo de la Municipalidad de Independencia, la Asociación Barrio Las Telas y el mismo municipio, busca fortalecer uno de los polos económicos más importantes de la comuna.

El Mercadito ofrecerá música en vivo con presentaciones gratuitas de la banda Marineros el sábado y de Pau, quien cerrará la jornada de domingo. Además, más de 20 expositores ofrecerán una amplia variedad de productos, entre ellos arte, ropa y plantas. La propuesta gastronómica incluye cerveza artesanal de la micro cervecería Hasta Pronto y café de especialidad de la tostaduría Sin Filtro.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, afirmó que “esta iniciativa no solo fortalece a nuestros emprendedores y comerciantes, sino que también abre un espacio cultural y comunitario para que vecinos y visitantes disfruten de manera gratuita de música, arte y gastronomía local”.

En esa misma línea, el edil agregó: “Independencia tiene mucho que ofrecer, y este tipo de proyectos nos ayuda a poner en valor nuestro patrimonio y a consolidar a la comuna como un polo de desarrollo económico y cultural de la zona norte de Santiago”.

Un barrio icónico

El Barrio Las Telas está inserto en el casco histórico de la comuna de Independencia, junto con el Cité Capitol, la Iglesia del Niño Jesús de Praga y los edificios Rentas.

La zona cuenta con más de 200 locales comerciales y es conocida por sus precios convenientes. Además, es uno de los principales proveedores para micro y pequeñas empresas del sector de la confección. Las personas pueden encontrar todo tipo de tiendas de telas, cordonerías, hilos de todos los colores y plantillas para hacer ropa.

El presidente de la Asociación Barrio Las Telas, Eber Macías, destacó el valor oculto del sector: “Queremos que la gente descubra que no solo somos telas. Hay un tema creativo, histórico, patrimonial en el barrio que lo hace muy rico e interesante, y que no tiene nada que envidiarles a otros lugares de Santiago”

Por su parte, el director ejecutivo de Independencia Ciudadana, Vicente Alti, señaló que “buscamos potenciar uno de los distritos económicos más importantes de Independencia a través de una iniciativa que reúne lo público con lo privado, espíritu que dirige el trabajo que hacemos permanentemente en la comuna”.