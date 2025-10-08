Estudio apunta que las mujeres tienen un mayor riesgo genético de sufrir depresión que los hombres

La investigación, publicada en Nature, reveló diferencias genéticas que podrían explicar la mayor prevalencia de depresión en mujeres. Los autores señalan que aún faltan estudios para entender cómo influyen estas variantes en cada sexo.

Compartir

Un estudio publicado en Nature, considerado como el mayor estudio genético realizado hasta la fecha, plantea que las mujeres tienen un mayor riesgo genético de sufrir depresión en comparación con los hombres.

Según detalló el medio The Guardian, la investigación mostró que una gran proporción de variantes asociadas con la depresión eran compartidas entre hombres y mujeres. Sin embargo “había una mayor carga de riesgo genético en las mujeres que podría deberse a variantes específicas de las mujeres“.

“Ya sabemos que las mujeres tienen el doble de probabilidades de sufrir depresión a lo largo de su vida que los hombres“, señaló al medio Brittany Mitchell, investigadora principal del estudio. Asimismo, recalcan que no hay investigaciones que ahonden en el por qué la depresión afecta de distinta manera a hombres y mujeres.

Mitchell aseguró que “también sabemos que la depresión se manifiesta de forma muy distinta entre una y otra persona. Hasta ahora, no ha habido suficiente investigación consistente en explicar el por qué la depresión afecta de manera diferente a mujeres y hombres, incluido el posible papel de la genética“.

El estudio de la depresión en hombres y mujeres

Los investigadores se encargaron de analizar el ADN de cinco cohortes internacionales (Australia, Países Bajos, Estados Unidos y Reino Unido) con una muestra total de 130.671 mujeres y 64.805 hombres diagnosticados con depresión mayor junto con 159.521 mujeres y 132.185 hombres sin diagnóstico.

Jodi Thomas, investigadora principal del estudio, afirmó que las diferencias genéticas “podrían ayudar a explicar por qué las mujeres con depresión experimentan con mayor frecuencia síntomas metabólicos. Esto, como cambios de peso o alteraciones en los niveles de energía“. También reconocieron que uno de las limitantes del estudio, es que solo se analizaron a personas de ascendencia europea.

Por otro lado, el profesor Philip Mitchell, de la Escuela de Medicina Clínica de la Universidad de Nueva Gales del Sur, afirmó que “las teorías más dominantes se han centrado en factores sociales y psicológicos. Por ejemplo, el impacto del rol femenino en el cuidado de la familia frente al rol masculino como principal proveedor, o las vulnerabilidades de personalidad en las mujeres”.