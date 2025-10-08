Exseleccionado de La Roja subasta su camiseta del Mundial del 98 para costear operación de su nieto de tres años

El exseleccionado nacional Cristián Castañeda decidió subastar la camiseta que usó en el Mundial de Francia 1998 para recaudar fondos para la costosa operación a la que se debe someter su nieto Facundo, quien padece una enfermedad al colon. La familia solicita colaboración para reunir los $40 millones necesarios.

El exseleccionado de La Roja, Cristián Castañeda, está subastando su camiseta del Mundial de Francia de 1998 para poder pagar una costosa operación a la que se debe someter su nieto Facundo, de tres años.

A través de sus redes sociales, el multicampeón con Universidad de Chile exhibió la prenda y dijo: “Vamos a rematar una camiseta del Mundial de Francia del 98, la original. Tuve la suerte de jugar un mundial y todo esto va en beneficio de mi nieto, que tiene una operación más o menos complicada, pero con mucho optimismo”.

Dicha camiseta la usó hace 27 años, específicamente el 17 de junio de 1998, cuando ingresó en el segundo tiempo 1-1 ante Austria, en la segunda fecha de la fase de grupos.

Scooby aseguró que la intervención saldrá bien, por lo que “queremos que nos ayuden con eso. La vamos a firmar, vamos a enviar un video, así que los invitamos a participar. Los que son futboleros y quieren una reliquia (…) no se van a arrepentir“.

El nieto de Castañeda padece la Enfermedad de Hirschsprung, una afección presente al momento de nacer y que causa problemas en el intestino grueso, específicamente al colon. Por lo que, para la operación, la familia necesita recaudar $40 millones.

Para lograr dicho objetivo, la familia de Castañeda compartió una cuenta bancaria para realizar los aportes:

Nombre: Jorge Tapia

Rut: 15.412.087-4

Banco: Santander

Cuenta Corriente número 64587064

Correo electrónico: [email protected]

Comentario: Todos por Facu

La camiseta se ofrecerá hasta el viernes 10 de octubre, fecha en que será subastada.