Clemente Huerta, el chileno de 16 años que sueña con llegar a lo más alto del automovilismo: “La verdad, solo imagino manejar un Fórmula 1 o Indycar”

El joven piloto compite en el Campeonato de la Fórmula 4 de Estados Unidos, y ha tenido actuaciones destacadas: suma cuatro podios en lo que va del año -y debutó con uno- y cuenta con dos Pole Position en la temporada. "Mi estilo siempre ha sido agresivo, tratar de hacer adelantamientos que no sean comunes buscando el espacio donde nadie se lo espera", comenta.

Compartir

Clemente Huerta tenía solo 5 años cuando comenzó su carrera en el karting. Y es que la pasión por el deporte motor viene de familia: su padre Gonzalo compitió por más de 35 años en distintas especialidades del automovilismo y motociclismo. Un año después, Huerta ya había ganado múltiples carreras, y comenzaría una exitosa trayectoria de más de 11 años en el karting.

Hoy en día, a sus 16 años, el chileno brilla en el Campeonato de Fórmula 4 de Estados Unidos, y su potencial ya lo ven personas importantes del automovilismo como Saverio Carillo, ingeniero del equipo de Ferrari en la Fórmula 1, que ha trabajado con Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, entre otros. “Clemente no solo tiene habilidad, tiene carácter”, asegura.

A fines de julio, Huerta se llevó el título en el Sudamericano de Karting FIA en la categoría X30 Senior, en una carrera que se definió en los últimos metros en el kartódromo del Club de Aeromodelos de Chile (CACH), ubicado en la comuna de Tiltil.

Una meta clara: la Fórmula 1

El plan a cuatro años de Clemente Huerta es claro: el actual campeón nacional de karting Rotax Max Challenge Senior aspira a realizar la pirámide lógica para conseguir los puntos necesarios que lo acerquen a la Fórmula 1 para el 2029, partiendo este año en la serie F4, para el 2026 avanzar a Formula Regional Americas. En 2027 subirá a la categoría F3 FIA y en 2028 a la F2 FIA, ambas en el circuito internacional.

En conversación con The Clinic, el joven piloto habla sobre su temporada en la F4, su estilo agresivo detrás del volante, y el desarrollo del deporte motor en Chile.

–¿Cómo fueron tus inicios en el karting? ¿Qué fue lo que te gustó del deporte?

–Todo partió porque mi papá corría en auto y moto. Ese es el motivo por el cual he estado metido en el ambiente de las carreras de autos. Fue lo que nos impulsó a seguir corriendo, pues mis talentos se descubrieron desde el día uno, cuando me subió a un karting a los 5 años ganando mi primera competencia.

–¿Fue muy brusca la transición del karting a un monoplaza?

–La verdad la transición es difícil, ya que es un auto mucho más grande, pesado y tiene otro estilo de manejo al de un karting. Todo fue muy rápido y tuve que acostumbrarme en el menor tiempo posible.

–¿Cómo proyectas el resto de la temporada? ¿Cómo te has sentido con tu equipo?

–Llegando al termino de temporada he logrado importantes cosas, debutar con un podio en la F4 FÍA – el único chileno en la historia en hacerlo-, cuatro podios en lo que va del año, dos Pole Position. Las últimas dos carreras no han sido buenas por problemas mecánicos y un choque fuerte en la fecha de Canadá, lo que nos retrasó en el campeonato.

–¿Es muy difícil complementar los estudios con tu carrera profesional?

–Creo que complementar las carreras con el estudio ha sido una de las cosas más difíciles, ya que estoy en un colegio que es exigente. Los tiempos son ajustados y trato de hacer lo posible para que me vaya bien en los dos aspectos.

–¿Es posible que el próximo año te veamos en la Fórmula Regional y que continúe el plan de seguir la escala?

–En principio y dependiendo del presupuesto, seguiremos en el Campeonato de la F4 de Estados Unidos con el objetivo de ganar el campeonato y así seguir el plan de la escala hacia la F1.

¿Cuál es tu sello detrás del volante?

–Mi estilo siempre ha sido agresivo, tratar de hacer adelantamientos que no sean comunes buscando el espacio donde nadie se lo espera.

¿Te ves manejando en un futuro en la F1?

–La verdad solo imagino manejar un Fórmula 1 o Indycar. No me veo estudiando en un futuro, sino que corriendo.

–¿Cómo influye el aspecto mental en un piloto de tu categoría que quiere llegar a la F1?

–El aspecto mental es lo más importante en las carreras, ya que la toma de decisiones tiene que ser rápida, constante e inteligente.

–¿Cómo ves el desarrollo del deporte motor en Chile? ¿Qué es lo que falta?

–El nivel del automovilismo deportivo en Chile es alto. Solo falta el apoyo del gobierno y auspiciadores para que pueda surgir verdaderamente. Varios de los pocos autódromos que hay en el país están cerrando, lo que hace que muchos no puedan seguir compitiendo. Lo que falta no es talento, es apoyo estatal y económico.